***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun tarafındanBağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 75.000,-TL olan esas sermayesinin 119.925.000,-TL nakden artırılarak 120.000.000,-TL'ye tezyidi nedeniyle artırılan kısma 119.925.000,-TL ile iştirak etmeye,oybirliğiyle karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123654BIST