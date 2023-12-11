***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 23.000.000,00 KZT (yirmi üç milyon Kazakistan Tengesi) sermayeli bir sınırlı sorumlu şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224740BIST