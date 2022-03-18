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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.03.2022 18:24
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Borsada İşlem Gören Paylarının Geri Alımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.700.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000

Ek Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 18.03.2022 tarihinde
Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,
- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 180.000.000 TL (yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 8.700.000 (sekiz milyon yedi yüz bin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011488


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