***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.06.2022 21:07
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.700.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 YOKTUR
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.03.2022 tarihli Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 14.06.2022 tarihinde yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037311
BIST