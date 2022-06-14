Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.06.2022 21:07
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.700.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.03.2022 tarihli Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 14.06.2022 tarihinde yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037311


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.509
Değişim :  -0,05% |  -1,23
Açılış :  2.527  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.490
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
IDEAS 19,69 15.765.834 % 10,00  
MZHLD 96,25 4.306.873 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.435.261 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,2660 17,2686 % 0,04  
Euro 17,9985 18,0188 % 0,15  
Sterlin 20,6297 20,7331 % -1,14  
Frank 17,1778 17,2812 % -0,33  
Riyal 4,5886 4,6116 % 0,08  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -9,35  
Altın Gr. 1.006 1.007 -2,61  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.681 6.798 -20,00  
Yarım 3.280 3.325 -10,00  
Çeyrek 1.643 1.662 -5,00  
Gümüş.Ons 20,99 21,01 -0,07  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,01  
B. Petrol 121 121 -0,82  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru