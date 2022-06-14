***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.700.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 YOKTURALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 YOKTUREk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.03.2022 tarihli Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 14.06.2022 tarihinde yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037311BIST