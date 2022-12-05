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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2022 09:38
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
LEYLA ALATON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 17.68 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.07.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT TAYFUN ANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - RAVIN Cables Ltd, Mumbai Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084149


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Altın Gr. 1.078 1.078 0,73  
Cumhuriyet 7.184 7.292 50,00  
Tam 7.203 7.264 -10,00  
Yarım 3.493 3.552 -4,00  
Çeyrek 1.752 1.775 -3,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 -0,12  
Gümüş Gr. 13,82 13,84 -0,03  
B. Petrol 86,10 86,10 0,53  
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