***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2022 09:38
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
LEYLA ALATON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 17.68 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.07.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT TAYFUN ANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - RAVIN Cables Ltd, Mumbai Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084149
BIST
10:574.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -14,77
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.930
10:5718,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:5719,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:571.077,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.077,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:57
|GLCVY
|31,68
|50.420.015
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|266.636.983
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|76.155.634
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|VAKKO
|62,15
|74.041.784
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|89.496.027
|% -9,98
|
|PRDGS
|12,74
|33.966.224
|% -9,96
|
|YESIL
|4,44
|7.090.480
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|199.168.724
|% -9,88
|
|THYAO
|129,90
|2.680.617.617
|% 1,25
|
|KRDMD
|15,18
|1.536.584.576
|% 2,85
|
|EREGL
|41,14
|1.155.188.123
|% -0,68
|
|KOZAL
|394,30
|884.219.642
|% 0,59
|
|TUPRS
|481,80
|816.488.172
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,20
|747.101.552
|% 0,84
|
|KRDMD
|15,18
|1.536.584.576
|% 2,85
|
|ADESE
|1,75
|130.717.194
|% 3,55
|
|SKBNK
|2,68
|165.694.212
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,36
|457.189.885
|% -0,77
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6359
|% 0,01
|
|Euro
|19,6459
|19,6540
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8485
|22,9631
|% 0,12
|
|Frank
|19,8224
|19,9418
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,73
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.203
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.493
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,10
|86,10
|0,53
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12SNICA
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 356, 521 adet işlem
-
11:11SASA
Yüzde -9.50 oranında düşüşle 108.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 851 adet işlem
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, KRDMD
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 03 kaybederek (% -0.51 ) 4, 314
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, GENIL, GLCVY, RHEAG, ALFAS, BALAT, EUREN