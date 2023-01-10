Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2023 17:24
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İZZET GARİH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 07.04.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi 17.68 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
VEDAT AKSEL ALATON Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 07.04.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi 16.68 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AYHAN YAVRUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk İcra Kurulu Başkanı Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NİV GARİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2014 İcrada Görevli Değil Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
LEYLA ALATON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 17.68 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.07.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT TAYFUN ANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - RAVIN Cables Ltd, Mumbai Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
NİHAL MASHAKİ SEÇKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.01.2023 İcrada Görevli Değil Turkiye Kurumsal Yonetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099520


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:424.995
Değişim :  -3,40% |  -175,68
Açılış :  5.169  
Önceki Kapanış :  5.171  
En Yüksek
5.187 En Düşük
4.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 236,50 27.831.730 % 10,00  
SDTTR 51,50 4.364.471 % 10,00  
ULUFA 7,15 32.971.525 % 10,00  
OZSUB 17,17 23.440.361 % 9,99  
MAKIM 23,80 182.656.020 % 9,98  
daha fazla
17:42 Alış Satış %  
Dolar 18,7640 18,7664 % -0,02  
Euro 20,1621 20,1733 % 0,12  
Sterlin 22,7669 22,8811 % -0,09  
Frank 20,2838 20,4060 % -0,03  
Riyal 4,9852 5,0102 % 0,09  
daha fazla
17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 7,57  
Altın Gr. 1.132 1.132 2,83  
Cumhuriyet 7.619 7.734 -26,00  
Tam 7.654 7.720 12,00  
Yarım 3.718 3.777 6,00  
Çeyrek 1.859 1.888 3,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,70 0,05  
Gümüş Gr. 14,22 14,24 -0,04  
B. Petrol 80,12 80,12 0,47  
Seans Raporu 17:42
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru