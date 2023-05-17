***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİZZET GARİH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 07.04.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi 17.68 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiVEDAT AKSEL ALATON Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 07.04.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi 16.68 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAYHAN YAVRUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk İcra Kurulu Başkanı Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilNİV GARİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2014 İcrada Görevli Değil Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilLEYLA ALATON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 17.68 Bağımsız Üye DeğilÜMİT NURİ YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.07.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNİHAL MASHAKİ SEÇKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.01.2023 İcrada Görevli Değil Turkiye Kurumsal Yonetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiLALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.05.2023 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137838 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152158BIST