***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanKurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın 16 (d) ve 16 (e) maddelerinde yer alan hususların, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esaslarında da yer alması nedeniyle metinden çıkarılarak revize edilmesine, 16 ncı maddenin diğer bentlerinin buna göre teselsül ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları revize edilmiş haliyle ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890305BIST