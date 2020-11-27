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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.11.2020 15:29



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın 16 (d) ve 16 (e)  maddelerinde yer alan hususların, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esaslarında da  yer alması nedeniyle metinden çıkarılarak revize edilmesine, 16 ncı maddenin diğer bentlerinin buna göre teselsül ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları revize edilmiş haliyle ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890305


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