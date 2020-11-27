***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.11.2020 15:29
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın 16 (d) ve 16 (e) maddelerinde yer alan hususların, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esaslarında da yer alması nedeniyle metinden çıkarılarak revize edilmesine, 16 ncı maddenin diğer bentlerinin buna göre teselsül ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları revize edilmiş haliyle ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890305
BIST
16:471.339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:477,8370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:479,3573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0307
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:47449,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -8,34
|Açılış
|: 449,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,03
BIST En Aktif Hisseler16:46
|AKCNS
|15,18
|48.322.157
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.821.147
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.430.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.784.543
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|GUBRF
|51,40
|1.139.043.302
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,31
|435.754.282
|% 3,15
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8305
|7,8369
|% -0,44
|
|Euro
|9,3459
|9,3563
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,4270
|10,4793
|% -0,50
|
|Frank
|8,6095
|8,6614
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0845
|2,0950
|% -0,36
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-30,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-64,00
|
|Tam
|2.980
|3.059
|-61,35
|
|Yarım
|1.440
|1.480
|-29,68
|
|Çeyrek
|722
|739
|-15,48
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,22
|
|B. Petrol
|48,07
|48,07
|0,28
|
Seans Raporu
16:46
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17:01MAALT
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16:58XU030
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16:58XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 24, 149.00 milyon TL de
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16:58AKYHO
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 321, 084 adet işlem