***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.01.2021 18:17
***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Gökhan GÜNGÖR (14349277) isimli yatırımcının Alarko Holding A.Ş. (ALARK.E) payı piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903100
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0377
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05442,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,22
|Açılış
|: 442,03
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4750
|7,4846
|% 0,35
|
|Euro
|9,0329
|9,0495
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,1311
|10,1819
|% 0,30
|
|Frank
|8,3640
|8,4143
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9879
|1,9979
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|11,82
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
-
17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
-
17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem