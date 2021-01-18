***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ALARK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Gökhan GÜNGÖR (14349277) isimli yatırımcının Alarko Holding A.Ş. (ALARK.E) payı piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903100BIST