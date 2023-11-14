***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALARK15.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO HOLDING ALARK 0,23 0,207Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217851BIST