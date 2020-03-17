***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:38
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830052
BIST
14:3884.846
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -3.041,86
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:386,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0646
|Açılış
|: 6,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4940
En Düşük
6,4177
14:387,1442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:38306,93
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -6,50
|Açılış
|: 306,93
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.120.409
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|OLMIP
|3,24
|1.103.646
|% 4,85
|
|KARTN
|285,20
|6.300.297
|% 4,51
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|DOAS
|6,12
|3.787.646
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|12.976.743
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.285.510
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|14.383.116
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.180.804
|% -10,00
|
|ASELS
|21,26
|809.204.086
|% -7,24
|
|THYAO
|7,75
|694.267.774
|% -5,83
|
|GARAN
|8,14
|480.582.757
|% -0,61
|
|NUGYO
|2,25
|360.000.000
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,01
|210.232.855
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,01
|210.232.855
|% -0,99
|
|IHLGM
|0,79
|76.282.637
|% -8,14
|
|NUGYO
|2,25
|360.000.000
|% -3,85
|
|THYAO
|7,75
|694.267.774
|% -5,83
|
|TSKB
|0,89
|72.743.091
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8470
|7,8864
|% -0,30
|
|Frank
|6,7547
|6,7954
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7246
|1,7333
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-45,33
|
|Altın Gr.
|306
|307
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.045
|2.098
|14,63
|
|Yarım
|988
|1.015
|7,07
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|12,15
|12,20
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|30,29
|30,29
|0,24
|
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