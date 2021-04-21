***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:13
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930087
BIST
16:071.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -25,56
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
16:078,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0736
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:079,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:07469,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,88
|Açılış
|: 469,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.673.511
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.809.152
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.257.884
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.458.741
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.458.849
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|EREGL
|18,28
|834.623.681
|% 0,27
|
|PETKM
|6,46
|827.910.115
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|777.347.190
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,05
|495.660.483
|% -2,08
|
|THYAO
|10,90
|393.438.066
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,06
|323.232.941
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|827.910.115
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|777.347.190
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.764.200
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|152.308.318
|% -1,09
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1770
|8,1808
|% 0,91
|
|Euro
|9,8349
|9,8424
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,3222
|11,3790
|% 0,46
|
|Frank
|8,8608
|8,9142
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,72
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,96
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,12
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-1,26
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21TRCAS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 336, 193 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 29 kaybederek (% -1.15 ) 1, 406
-
16:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, PETKM, GARAN
-
16:20XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 81 altında . İşlem hacmi 10, 391.00 milyon TL de
-
16:20DYOBY
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 520 adet işlem