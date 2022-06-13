***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 15:08
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036935
BIST
17:152.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -12,23
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:1517,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1379
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:1518,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:151.013,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.013,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,59
BIST En Aktif Hisseler17:13
|EUREN
|23,76
|382.738.654
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.122.774
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|151.524.269
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.604.337
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.389.362
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,52
|175.537.126
|% -6,89
|
|TMSN
|30,08
|293.933.655
|% -6,35
|
|THYAO
|47,14
|5.104.035.974
|% 0,94
|
|EREGL
|31,60
|2.337.996.491
|% -4,93
|
|SISE
|22,26
|1.883.868.926
|% 0,18
|
|KRDMD
|13,27
|1.392.391.809
|% -5,15
|
|SASA
|42,82
|1.212.774.912
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,60
|599.551.037
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|273.061.077
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,79
|873.474.039
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,05
|630.860.326
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|389.529.169
|% -2,05
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2424
|17,2524
|% 0,83
|
|Euro
|18,0279
|18,0526
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9446
|21,0497
|% -0,29
|
|Frank
|17,2779
|17,3820
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5867
|4,6097
|% 0,87
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-42,95
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-13,94
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.720
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.299
|3.342
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,07
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,31
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,10
|