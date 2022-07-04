***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 17:30
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041251
BIST
17:322.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -25,17
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.415
17:3216,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0824
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:3217,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1037
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:32979,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,08
|Açılış
|: 979,13
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,12
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BERA
|15,38
|352.617.849
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.984.104
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.333.875
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.078.946
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,46
|127.110.942
|% 7,71
|
|CANTE
|39,76
|82.344.805
|% -9,96
|
|BMSCH
|10,62
|100.466.307
|% -8,76
|
|MZHLD
|86,05
|20.418.930
|% -7,52
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|KFEIN
|21,16
|34.197.962
|% -5,87
|
|THYAO
|48,24
|2.509.747.735
|% -2,15
|
|KOZAL
|197,50
|1.741.819.996
|% 5,61
|
|SISE
|21,38
|1.579.529.549
|% 0,19
|
|EREGL
|26,28
|1.121.676.959
|% -2,88
|
|KOZAA
|28,72
|1.030.114.447
|% 3,09
|
|EKGYO
|2,84
|834.153.357
|% 1,07
|
|ODAS
|2,76
|394.735.715
|% -4,50
|
|YKBNK
|4,28
|465.031.994
|% -2,95
|
|TSKB
|1,99
|171.191.868
|% -2,93
|
|SISE
|21,38
|1.579.529.549
|% 0,19
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8281
|16,8369
|% 0,49
|
|Euro
|17,5692
|17,5826
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,3482
|20,4502
|% 0,70
|
|Frank
|17,4379
|17,5430
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4715
|4,4939
|% 0,45
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,78
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.548
|6.628
|38,00
|
|Yarım
|3.205
|3.241
|19,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,08
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47FONET
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 689, 789 adet işlem
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17:46KFEIN
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 577, 078 adet işlem
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17:45AKSGY
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 448, 594 adet işlem
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 23 kaybederek (% -1.14 ) 2, 625
-
17:44XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 23, 157.00 milyon TL de