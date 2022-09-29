***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 15:22
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065893
BIST
16:163.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,60
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:1618,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:1618,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0855
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
16:16986,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 986,59
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:14
|UFUK
|55,55
|1.520.439
|% 10,00
|
|KGYO
|19,25
|94.675.012
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|426.907.724
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|15.848.978
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.415.668
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,00
|197.859.171
|% -8,70
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|69,90
|2.789.794.442
|% 1,38
|
|ASELS
|30,58
|2.370.778.627
|% 6,40
|
|HEKTS
|56,35
|1.658.772.469
|% -5,29
|
|YKBNK
|7,14
|1.450.001.623
|% 1,13
|
|SASA
|65,75
|1.304.476.656
|% -2,74
|
|SKBNK
|1,94
|621.820.940
|% 4,30
|
|EKGYO
|3,91
|1.005.869.111
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,32
|804.694.204
|% -3,77
|
|TSKB
|2,54
|584.705.281
|% 8,55
|
|YKBNK
|7,14
|1.450.001.623
|% 1,13
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5218
|18,5489
|% 0,17
|
|Euro
|18,0864
|18,1088
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,1742
|20,2754
|% 0,44
|
|Frank
|18,7841
|18,8973
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9193
|4,9440
|% 0,45
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-3,92
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-51,00
|
|Tam
|6.627
|6.689
|-92,00
|
|Yarım
|3.224
|3.270
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|88,66
|88,66
|0,61
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28EGSER
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 27.92 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 731 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 3, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 35, 111.00 milyon TL de
-
16:26KONKA
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 408, 068 adet işlem
-
16:24DMSAS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 975 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 22 kaybederek (% -0.47 ) 2, 825