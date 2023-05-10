***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2023 10:30
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149401
BIST
13:504.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -36,94
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5019,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5021,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:501.276,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.276,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:48
|BRSAN
|137,50
|283.175.584
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.450.665
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|189.609.118
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.605.944
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|144.921.988
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|137.933.708
|% -9,73
|
|IZINV
|19,96
|7.217.006
|% -8,10
|
|AYEN
|19,06
|35.143.571
|% -7,92
|
|ISCTR
|12,58
|2.600.443.566
|% 3,80
|
|KCHOL
|86,35
|2.080.442.443
|% -0,58
|
|CWENE
|111,30
|1.186.819.747
|% -5,84
|
|SISE
|37,10
|1.179.388.966
|% -1,07
|
|THYAO
|127,50
|1.030.445.529
|% -1,01
|
|ISCTR
|12,58
|2.600.443.566
|% 3,80
|
|EKGYO
|5,52
|375.163.960
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,48
|659.513.415
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|189.609.118
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,15
|559.919.993
|% 0,35
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5327
|19,5370
|% 0,12
|
|Euro
|21,3911
|21,4021
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5748
|24,6981
|% 0,07
|
|Frank
|21,8370
|21,9686
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1926
|5,2186
|% 0,08
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|-0,82
|