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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2022 20:16
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALBRK, TREALBK00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALBRK, TREALBK00011 0 0

Ek Açıklamalar
16.05.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kar paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin gündemin 7. maddesi görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Dönem Kârı 104.403.420,66 TL
Geçmiş Yıl Kârı 0,00 TL
Bilanço Kârı 104.403.420,66 TL
I. Tertip Yasal Yedek Akçe (–) 5.220.171,03 TL
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı 99.183.249,63 TL
Ortaklara I. Temettü (Brüt) 0,00 TL
Ortaklara II. Temettü (Brüt) 0,00 TL
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0,00 TL
Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) 25.411.001,75 TL
Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan 73.772.247,88 TL

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagıtım Tablosu 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.350.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 143.156.264,38
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 81.442.609,17 81.442.609,17
4. Vergiler ( - ) -22.960.811,49 -22.960.811,49
5. Net Dönem Kârı 104.403.420,66 104.403.420,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.220.171,03 5.220.171,03
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 99.183.249,63 99.183.249,63
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 99.183.249,63 99.183.249,63
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.085.538,24 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 107.268.787,87 99.183.249,63
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 25.411.001,75 25.411.001,75
19. Olağanüstü Yedek 73.772.247,88 73.772.247,88
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030705


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IMASM 38,78 67.649.088 % 9,98  
EUHOL 2,76 26.157.136 % 9,96  
ULUSE 174,60 33.427.415 % 9,95  
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Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
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