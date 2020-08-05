***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)62.900 49.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24.294 8.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.403 -2.668Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.403 -3.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar27.697 10.697Yabancı Para Çevrim Farkları26.565 11.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.451 -1.664Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-319 366TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.194 57.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.042 374 11.995 -1.298 49.716 57.745 57.745Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24.170 478 -38.757 -14.109 -14.109Kar Dağıtımı129.388 4.580 -133.968 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.388 -129.388 0Diğer133.968 -133.968 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 870.146 248.847 -16.807 68.684 -32.491 1.430.833 -231.145 49.716 3.287.783 3.287.783Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.403 26.565 1.132 62.900 87.194 87.194Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)56.269 18 -44.768 11.519 11.519Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347 0Diğer63.429 -63.429 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 936.548 267.507 -27.506 99.203 41.188 1.492.590 -316.643 62.900 3.920.642 3.920.642Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 1.625.495 1.679.880 816.909 835.621Kredilerden Alınan Kar Payları1.408.884 1.475.169 694.761 723.676Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler3.508 37.065 2.644 19.004Bankalardan Alınan Gelirler506 1.559 156 939Menkul Değerlerden Alınan Gelirler203.320 133.489 114.660 72.832Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar34.089 1.365 22.997 926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar81.838 85.426 44.945 47.221İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler87.393 46.698 46.718 24.685Finansal Kiralama Gelirleri7.790 30.944 3.799 18.267Diğer Kar Payı Gelirleri1.487 1.654 889 903KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -857.856 -1.339.804 -421.949 -691.573Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-561.543 -829.520 -273.190 -421.243Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-249.450 -406.075 -126.675 -213.512Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-7.167 -70.332 -4.772 -38.304Kiralama Kar Payı Giderleri-29.788 -29.070 -14.965 -14.787Diğer Kar Payı Giderleri-9.908 -4.807 -2.347 -3.727NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)767.639 340.076 394.960 144.048NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ100.139 147.273 38.847 77.289Alınan Ücret ve Komisyonlar177.229 195.112 78.976 100.408Gayri Nakdi Kredilerden64.391 62.902 32.757 31.975DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) 112.838 132.210 46.219 68.433Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-77.090 -47.839 -40.129 -23.119Gayri Nakdi Kredilere-106 -167 -54 -123DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) -76.984 -47.672 -40.075 -22.996TEMETTÜ GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (4) 0 2.762 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Beşinci Bölüm-IV (5) 69.187 137.513 43.272 70.128Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)20.115 61.237 12.504 25.939Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)25.255 -46.891 16.658 -40.751Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)23.817 123.167 14.110 84.940DİĞER FAALİYET GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (6) 142.158 384.408 36.102 88.501FAALİYET BRÜT KÂRI1.079.123 1.012.032 513.181 382.728BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Beşinci Bölüm-IV (7) -361.256 -402.561 -121.945 -81.204DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-22.355 -7.256 -18.719 -3.637PERSONEL GİDERLERİ (-)-349.715 -326.337 -170.658 -161.098DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (8) -258.854 -211.518 -129.954 -106.880NET FAALİYET KARI (ZARARI)86.943 64.360 71.905 29.909BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (9) 86.943 64.360 71.905 29.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Beşinci Bölüm-IV (10) -24.043 -14.644 -21.055 -7.339Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-101.818 -134.966 -48.755 -43.871Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi77.775 120.322 27.700 36.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (11) 62.900 49.716 50.850 22.570DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERBeşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBeşinci Bölüm-IV (12) 62.900 49.716 50.850 22.570Grubun Karı (Zararı)62.900 49.716 50.850 22.570Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,05000000 0,06000000 0,04000000 0,03000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.745.770 13.087.191 17.832.961 5.151.819 12.063.213 17.215.032Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I (1) 1.658.150 9.076.803 10.734.953 2.512.261 10.453.589 12.965.850Nakit Değerler ve Merkez Bankası724.379 6.529.491 7.253.870 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar966.096 2.547.753 3.513.849 1.102.737 3.084.595 4.187.332Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-32.325 -441 -32.766 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (2) 2.306.538 2.665.960 4.972.498 1.798.852 435.301 2.234.153Devlet Borçlanma Senetleri547.319 2.665.847 3.213.166 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar1.759.219 113 1.759.332 1.699.704 127 1.699.831Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (3) 778.065 1.341.910 2.119.975 840.568 1.174.064 2.014.632Devlet Borçlanma Senetleri747.995 1.314.603 2.062.598 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 27.307 34.974 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar22.403 22.403 26.895 26.895Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (5) 3.017 2.518 5.535 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.017 2.518 5.535 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.545.084 18.477.348 39.022.432 16.998.224 14.745.234 31.743.458KredilerBeşinci Bölüm-I (6) 20.396.658 16.716.494 37.113.152 17.019.778 13.617.465 30.637.243Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I (7) 236.826 26.040 262.866 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (4) 969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I (6) -1.058.062 -386.738 -1.444.800 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (8) 120.212 323 120.535 124.196 284 124.480Satış Amaçlı120.212 323 120.535 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I (9) 46.940 18.311 65.251 51.837 18.311 70.148İştirakler (Net)0 0 0 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 4.897 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)26.940 18.311 45.251 26.940 18.311 45.251Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.400 18.311 23.711 5.400 18.311 23.711Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar21.540 21.540 21.540 21.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (10) 1.498.186 20.456 1.518.642 1.496.510 19.905 1.516.415MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (11) 34.513 0 34.513 30.535 0 30.535Şerefiye0 0Diğer34.513 34.513 30.535 30.535YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI574 574 45 45ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I (13) 197.887 197.887 166.390 166.390DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I (14) 374.872 288.477 663.349 274.713 251.152 525.865VARLIKLAR TOPLAMI27.564.038 31.892.106 59.456.144 24.294.269 27.098.099 51.392.368YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARBeşinci Bölüm-II (1) 17.419.971 28.146.359 45.566.330 14.696.620 25.072.788 39.769.408ALINAN KREDİLERBeşinci Bölüm-II (2) 3.053.334 2.812.972 5.866.306 2.843.246 1.691.379 4.534.625PARA PİYASALARINA BORÇLAR59.834 277.108 336.942 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (3) 9.484 515 9.999 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.484 515 9.999 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Beşinci Bölüm-II (4) 304.741 14.734 319.475 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLARBeşinci Bölüm-II (5) 168.378 1.750 170.128 133.162 1.590 134.752Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı112.630 112.630 99.231 99.231Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar55.748 1.750 57.498 33.931 1.590 35.521CARİ VERGİ BORCUBeşinci Bölüm-II (6) 63.708 4.898 68.606 68.084 4.874 72.958ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBeşinci Bölüm-II (8) 0 1.596.685 1.596.685 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.596.685 1.596.685 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (9) 1.416.750 184.281 1.601.031 1.156.348 207.438 1.363.786ÖZKAYNAKLARBeşinci Bölüm-II (10) 3.891.805 28.837 3.920.642 3.785.896 36.033 3.821.929Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri951.403 0 951.403 1.345.134 0 1.345.134Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri936.548 936.548 1.345.134 1.345.134Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler240.001 240.001 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler111.554 28.837 140.391 76.661 36.033 112.694Kar Yedekleri1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225Yasal Yedekler130.419 130.419 136.027 136.027Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-253.743 0 -253.743 -209.528 0 -209.528Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-316.643 -316.643 -272.957 -272.957Dönem Net Kâr veya Zararı62.900 62.900 63.429 63.429Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI26.388.005 33.068.139 59.456.144 22.989.852 28.402.516 51.392.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.849.335 9.101.383 16.950.718 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLERBeşinci Bölüm-III (1) 4.958.042 5.479.541 10.437.583 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları4.936.885 3.698.825 8.635.710 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler774.472 72.196 846.668 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler110 931.504 931.614 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.162.303 2.695.125 6.857.428 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 59.299 59.299 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri59.299 59.299 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden203.242 203.242 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden20.024 20.024 29.146 29.146TAAHHÜTLERBeşinci Bölüm-III (1) 1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri41.124 316.337 357.461 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri286.592 286.592 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri638.140 638.140 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.553 11.553 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri898.423 898.423 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri368 368 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler545 545 528 528Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri41.888 41.676 83.564 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri33.536 8.438 41.974 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri8.352 33.238 41.590 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri972.660 3.263.829 4.236.489 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER76.754.604 19.598.885 96.353.489 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER3.848.833 4.966.379 8.815.212 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.703.233 1.703.233 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler72 79.503 79.575 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.371.528 218.192 1.589.720 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler509.341 106.048 615.389 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler209.591 727.235 936.826 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar54.965 3.835.401 3.890.366 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER72.905.771 14.632.506 87.538.277 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler10.554.349 4.374.279 14.928.628 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.138.343 182.354 1.320.697 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia4.442.429 1.541.615 5.984.044 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul52.699.614 6.787.364 59.486.978 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler3.801.169 1.736.673 5.537.842 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar269.867 10.221 280.088 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI84.603.939 28.700.268 113.304.207 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-395.036 684.742Alınan Kar Payları1.549.812 1.452.809Ödenen Kar Payları-562.839 -796.754Alınan Ücret ve Komisyonlar112.838 132.210Elde Edilen Diğer Kazançlar114.574 131.544Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar195.296 147.776Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-432.714 -395.841Ödenen Vergiler-28.161 -24.346Diğer-1.343.842 37.344Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-602.855 1.979.331Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.699.313 -457.815Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.234.758 1.997.584Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.140.234 -1.690.250Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-157.249 401.146Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-1.152.504 618.739Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.919.889 3.234.970Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)391.798 -2.125.043Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-997.891 2.664.073YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-760.676 -1.928.996İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-5.879Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-52.539 -24.651Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller94.688 44.773Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-91.914 -1.501.432Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar101.075 357.642Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.620.567 -931.449Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar808.581 132.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit760.934 -3.577.733Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.090.795 11.014.071Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.224.728 -14.497.535Kiralamaya İlişkin Ödemeler-42.414 -39.341Diğer-62.719 -54.928Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi281.688 121.825Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-715.945 -2.720.831Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.182.466 7.108.571Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.466.521 4.387.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865464BIST