***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliYönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ali GÖKCE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mohamed Ali CHATTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Süleyman KALKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mansur ÇELEPKOLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Süleyman KALKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Kemal VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Abdulsattar Abdulkarim Mohammed ABUGHUDDAH Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Ahmed Mohieldin Ahmed HASSAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Hamdi DÖNDÜREN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858920BIST