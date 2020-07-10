Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

10.07.2020 15:13
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ali GÖKCE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mohamed Ali CHATTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Süleyman KALKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mansur ÇELEPKOLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Süleyman KALKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Kemal VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Danışma Komitesi Abdulsattar Abdulkarim Mohammed ABUGHUDDAH Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Danışma Komitesi Ahmed Mohieldin Ahmed HASSAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Danışma Komitesi Hamdi DÖNDÜREN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858920


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:58113.167
Değişim :  -2,27% |  -2.626,33
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451 En Düşük
112.830
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 276,80 2.209.694 % 9,97  
BFREN 376,60 41.202.188 % 9,92  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
KERVN 0,47 1.781.517 % 9,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6272 8,6705 % 0,02  
Frank 7,2618 7,3055 % -0,13  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 3,70  
Altın Gr. 399 399 0,93  
Cumhuriyet 2.591 2.612 7,30  
Tam 2.667 2.680 7,60  
Yarım 1.295 1.311 3,70  
Çeyrek 648 656 1,80  
Gümüş.Ons 18,67 18,70 -0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 41,80 41,80 -0,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru