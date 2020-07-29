***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 15:17
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.04.2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle, Bankamıza 20.638.020 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu İdari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.
Söz konusu ceza Bankamız 2020/2.Dönem finansal tablolarına yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863370
BIST
15:331.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -15,35
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:336,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:338,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2150
En Düşük
8,1145
15:33438,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.884.050
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.706.181
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.727.452
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.834.123
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.373.302
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,00
|1.584.535.558
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,24
|1.291.300.413
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,18
|932.999.199
|% -1,80
|
|GARAN
|7,24
|729.303.834
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,00
|570.804.905
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,18
|932.999.199
|% -1,80
|
|TSKB
|1,14
|255.781.458
|% -2,56
|
|GUSGR
|6,24
|1.291.300.413
|% 4,70
|
|IHLAS
|0,90
|187.105.791
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|570.804.905
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0143
|9,0595
|% 0,87
|
|Frank
|7,5603
|7,6059
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,58
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,80
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
Seans Raporu
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15:47XU100
Endeks 1, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 15, 536.00 milyon TL de
-
15:47KRDMA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 102 adet işlem
-
15:46EMKEL
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 648, 404 adet işlem
-
15:43MAALT
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 124.50 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 572 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TRKCM, PETKM