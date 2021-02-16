***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında mevcut organizasyon yapısında bulunanBilgi Teknolojileri iş ailesinin kaldırılmasına,"BT Strateji ve Yönetişim Müdürlüğü", "Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürlüğü", "Müşteri, Kanal ve Analitik Uygulama Geliştirme Müdürlüğü" ve "Analitik Çözüm Tasarımı ve Uygulama Servisi"nin kaldırılmasına,"BT Altyapı ve Operasyon Müdürlüğü"nün İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910152BIST