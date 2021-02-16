***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 18:44
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında mevcut organizasyon yapısında bulunan
Bilgi Teknolojileri iş ailesinin kaldırılmasına,
"BT Strateji ve Yönetişim Müdürlüğü", "Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürlüğü", "Müşteri, Kanal ve Analitik Uygulama Geliştirme Müdürlüğü" ve "Analitik Çözüm Tasarımı ve Uygulama Servisi"nin kaldırılmasına,
"BT Altyapı ve Operasyon Müdürlüğü"nün İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910152
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.576
En Düşük
1.522
18:056,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 7,0000
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|Önceki Kapanış
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7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4637
En Yüksek
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|: 0,11%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 403,43
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|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9807
|6,9845
|% 0,29
|
|Euro
|8,4539
|8,4637
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6821
|9,7306
|% 0,29
|
|Frank
|7,7950
|7,8419
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-21,48
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
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