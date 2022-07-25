***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.07.2022 21:29
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HOUSSEM BEN HAJ AMOR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI AL BARAKA BANKACILIK GRUBU - GENEL MÜDÜR VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Hayır İCRA KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYE
MUSTAFA BÜYÜKABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. ÜYESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YRD., ABACILAR HAYV. VE GIDA TAAR. SAN. TİC.. LTD. ŞTİ, GÖZMER GÖZLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK Evet Bağımsız Üye - Hayır DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYE
KEMAL VAROL - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Evet KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
MEHMET ALİ GÖKCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ MED-MAR SAĞLIK HİZ. GID. İNŞ. TUR. TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. TİC. A.Ş. - ORTAK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, SÜRDÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - BAŞKAN
MOHAMED ALI CHATTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ISLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANSMAN YATIRIMLARI MÜDÜRÜ İSLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANS SEKTÖR GELİŞTİRME DAİRESİ - BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ -BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYE
TAWFIG SHAKER M MUFTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
GHASSAN AHMED M AMODI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ DAR ALTAMLEEK - GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
MELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.10.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y. K. BAŞKANI, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Y.K. BAŞKAN VEKİLİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - BAŞKAN, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
AZHAR AZIZ DOGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.01.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANK PAKİSTAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ, AL BARAKA BANKACILIK GRUBU - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - ÜYE
MALEK KHODR TEMSAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.10.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - ÜYE
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