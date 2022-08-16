***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHOUSSEM BEN HAJ AMOR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI AL BARAKA GRUBU - GENEL MÜDÜR VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Hayır İCRA KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYEMUSTAFA BÜYÜKABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. ÜYESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YRD., ABACILAR HAYV. VE GIDA TAAR. SAN. TİC.. LTD. ŞTİ, GÖZMER GÖZLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK Evet Bağımsız Üye Hayır DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYEKEMAL VAROL - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ Evet