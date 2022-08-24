***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 10:29
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057926
BIST
11:533.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,80
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:5318,1408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1412
En Düşük
18,0790
11:5318,0559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:531.021,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.021,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.021,95
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:53
|HKTM
|17,71
|2.610.525
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.947.385
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.176.683
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|83.298.381
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,05
|25.213.410
|% -5,41
|
|KGYO
|16,45
|11.173.502
|% -5,35
|
|SANFM
|17,20
|14.376.955
|% -4,97
|
|KLRHO
|20,48
|4.149.051
|% -4,83
|
|KRGYO
|7,48
|3.159.428
|% -4,59
|
|THYAO
|70,70
|6.234.542.502
|% 4,28
|
|YKBNK
|6,20
|2.112.424.090
|% -1,27
|
|AKBNK
|11,35
|1.778.420.966
|% -1,13
|
|GARAN
|23,68
|1.513.712.228
|% 2,60
|
|ISCTR
|8,42
|1.455.077.121
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,20
|2.112.424.090
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,95
|1.140.845.027
|% -0,50
|
|ALBRK
|2,35
|542.360.024
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,42
|1.455.077.121
|% 2,68
|
|AKBNK
|11,35
|1.778.420.966
|% -1,13
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1363
|18,1408
|% 0,17
|
|Euro
|18,0459
|18,0559
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3816
|21,4889
|% 0,08
|
|Frank
|18,7691
|18,8822
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8115
|4,8357
|% 0,07
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|-14,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,18
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,36
|
Seans Raporu
11:53
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12:08THYAO
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12:06DENGE
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12:05PRDGS
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