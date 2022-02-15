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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

15.02.2022 20:21
***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)


***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

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Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 325.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan  Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001963


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Tam 5.477 5.613 90,15  
Yarım 2.647 2.715 43,60  
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Gümüş.Ons 23,60 23,63 -0,03  
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