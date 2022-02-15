***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
15.02.2022 20:21
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 325.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001963
BIST
17:082.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,69
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:0813,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0118
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:0815,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:08827,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 9,37
|Açılış
|: 828,35
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|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.306.021
|% 9,96
|
|BUCIM
|1,88
|170.213.235
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.647
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.524.505
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.503.090
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,42
|5.959.925.933
|% -0,61
|
|KRDMD
|11,78
|1.879.009.928
|% -0,76
|
|EREGL
|28,44
|1.625.085.826
|% 0,92
|
|TUPRS
|194,20
|1.273.447.476
|% -0,72
|
|GARAN
|11,89
|984.300.347
|% 0,42
|
|THYAO
|29,42
|5.959.925.933
|% -0,61
|
|YKBNK
|4,02
|790.989.661
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,78
|1.879.009.928
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,33
|360.029.554
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,88
|170.213.235
|% 9,94
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6052
|13,6087
|% 0,09
|
|Euro
|15,4863
|15,5006
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4864
|18,5791
|% 0,32
|
|Frank
|14,7350
|14,8237
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6176
|3,6357
|% 0,15
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|15,45
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,17
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.477
|5.613
|90,15
|
|Yarım
|2.647
|2.715
|43,60
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|21,80
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|-1,24
|
Seans Raporu
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17:22AYGAZ
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 717 adet işlem
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17:21XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 26, 809.00 milyon TL de
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17:19OYLUM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 034 adet işlem
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17:17PRKAB
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