***ALBRK* *IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.03.2021 09:07
***ALBRK******IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, IHLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920339
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:057,9340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
7,9685
En Düşük
7,8757
18:059,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1263
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5112
En Düşük
9,3073
18:05442,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,70
|Açılış
|: 442,49
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|236,00
|167.311.897
|% 174.076,86
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,76
|78.003.662
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,76
|78.003.662
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|KORDS
|24,72
|129.672.990
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 0,00
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9364
|7,9416
|% 0,26
|
|Euro
|9,4364
|9,5176
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,8250
|10,8793
|% 0,15
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-1,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de