***ALBRK* *MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.12.2020 16:37
***ALBRK******MGROS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, MGROS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E AHMET BATI 94.080,889
MGROS 2 MİGROS TİCARET A.Ş. E GÖKHAN DİNÇ 2,610
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894240
BIST
17:541.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,90
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:547,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:549,3439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:54460,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 460,79
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ALGYO
|22,66
|225.250.123
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.459.351
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|273.342.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.436.147
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|126.336.467
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.075.206
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.860.234
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,73
|517.165.058
|% -9,99
|
|GARAN
|10,06
|2.442.479.329
|% 2,97
|
|THYAO
|12,45
|1.391.346.023
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,41
|1.322.090.615
|% 4,64
|
|SISE
|7,13
|1.030.445.417
|% 1,42
|
|PETKM
|4,87
|996.214.619
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,45
|707.968.683
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|832.369.632
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,17
|772.948.188
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.322.090.615
|% 4,64
|
|GARAN
|10,06
|2.442.479.329
|% 2,97
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6441
|7,6468
|% 0,07
|
|Euro
|9,3349
|9,3439
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,1816
|10,2326
|% -0,64
|
|Frank
|8,5827
|8,6344
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% 0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,82
|