***ALBRK* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
07.05.2020 17:08
***ALBRK******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, NIBAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E BAYRAM SEZGÜN 3.000,000
NIBAS 2 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZLEM YILMAZER 10.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843386
BIST
16:5798.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 295,47
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
16:577,1680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0312
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
16:577,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0363
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
16:57390,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 390,37
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|129.370.868
|% 10,05
|
|KUTPO
|14,52
|13.970.866
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|11.047.595
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,86
|22.494.117
|% -8,75
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,89
|22.242.271
|% -7,14
|
|MAALT
|71,75
|16.463.308
|% -4,97
|
|DOBUR
|8,59
|5.992.745
|% -4,24
|
|KRDMD
|2,65
|1.229.029.577
|% 6,85
|
|GARAN
|8,06
|1.024.904.611
|% -0,12
|
|THYAO
|10,65
|578.834.921
|% 0,85
|
|SASA
|9,18
|553.530.859
|% 2,34
|
|PETUN
|22,12
|370.310.814
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,65
|1.229.029.577
|% 6,85
|
|YKBNK
|2,13
|285.720.919
|% 0,95
|
|GARAN
|8,06
|1.024.904.611
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,17
|334.685.212
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|359.566.934
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7752
|8,8192
|% -0,95
|
|Frank
|7,2852
|7,3290
|% -0,97
|
|Riyal
|1,8968
|1,9063
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,24
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.575
|2.623
|7,90
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,48
|31,48
|1,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:13PAPIL
Yüzde 8.79 oranında artışla 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 313, 922 adet işlem
-
17:12DGKLB
Yüzde 5.62 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 870, 644 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 98, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 10, 438.00 milyon TL de
-
17:11IDEAS
Yüzde 9.84 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 026 adet işlem
-
17:07KNFRT
Yüzde 4.32 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 973, 504 adet işlem