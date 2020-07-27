***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2020 16:31
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.07.2020
Tescil Tarihi
25.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2020 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862069
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|354.776.486
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.347.033
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.915.625
|% 10,00
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|BJKAS
|2,86
|32.057.652
|% 10,00
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|ATLAS
|2,31
|1.661.126
|% 10,00
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|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
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|ITTFH
|4,05
|391.662.845
|% -8,58
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|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
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|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
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|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
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|ASELS
|36,30
|1.538.381.929
|% 3,48
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|IHLGM
|1,84
|807.514.560
|% 3,95
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|EKGYO
|2,32
|795.258.163
|% -0,43
|
|SISE
|6,34
|593.338.588
|% -1,86
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|GARAN
|7,80
|588.793.236
|% -1,39
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|IHLGM
|1,84
|807.514.560
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,32
|795.258.163
|% -0,43
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|IHLAS
|1,00
|251.313.750
|% 9,89
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|KRDMD
|3,13
|344.965.565
|% 0,97
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|SISE
|6,34
|593.338.588
|% -1,86
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7896
|8,8337
|% 0,62
|
|Frank
|7,4087
|7,4534
|% 0,00
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|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% 0,17
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,37
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|Altın Gr.
|427
|427
|8,08
|
|Cumhuriyet
|2.795
|2.818
|94,80
|
|Tam
|2.879
|2.899
|103,80
|
|Yarım
|1.397
|1.415
|47,60
|
|Çeyrek
|701
|708
|23,80
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|1,41
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|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,33
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|B. Petrol
|43,51
|43,51
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