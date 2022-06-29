***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.06.2022 18:24
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
29.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.06.2022 10609
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2022 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ilgili bağımsız denetim şirketi 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040153
BIST
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|Önceki Kapanış
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17:59970,18
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|Açılış
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En Düşük
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|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
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|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
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|RODRG
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|YEOTK
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|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
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|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5899
|16,5982
|% -0,50
|
|Euro
|17,2794
|17,4053
|% -0,84
|
|Sterlin
|20,0798
|20,1805
|% -0,91
|
|Frank
|17,3257
|17,4301
|% -0,14
|
|Riyal
|4,4127
|4,4348
|% -0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,16
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|Altın Gr.
|970
|970
|-5,93
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.471
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.167
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.614
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,11
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|B. Petrol
|114
|114
|0,18
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