***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.05.2020 16:06
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 21.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846281
BIST
17:36102.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 258,30
|Açılış
|: 102.224
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|Önceki Kapanış
|: 102.158
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103.227
En Düşük
102.149
17:366,8029
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,8162
En Düşük
6,7803
17:367,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,4292
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En Yüksek
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|: -1,44%
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|Açılış
|: 376,82
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|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,73
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|IZMDC
|11,66
|18.204.725
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|335.110.145
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.733.588
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.291.132
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|869.636.424
|% -1,56
|
|ASELS
|29,52
|863.816.578
|% -0,27
|
|THYAO
|11,07
|837.726.120
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|EKGYO
|1,37
|298.832.208
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.492.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|346.856.061
|% 0,82
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,12
|
|Frank
|6,9859
|7,0279
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-19,83
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,81
|36,81
|1,06
|