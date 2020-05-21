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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.05.2020 16:06
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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 21.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846281


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