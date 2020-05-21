***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 21.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846281BIST