***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.06.2020 13:35
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk yazısı 24.06.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur.
Tadil edilen Sermaye maddesi Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmasının ardından Genel Kurul'umuza sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852632
BIST
13:22115.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -222,15
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:226,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:227,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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7,7652
En Düşük
7,7308
13:22391,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,61
|Açılış
|: 391,89
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|432.838.775
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.388.073
|% 9,98
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|ULAS
|4,97
|16.096.176
|% 9,47
|
|SAMAT
|2,52
|31.950.157
|% 7,69
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,21
|18.236.377
|% -9,77
|
|RTALB
|31,60
|47.099.795
|% -9,66
|
|BAYRK
|8,40
|8.328.387
|% -6,46
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GUSGR
|4,74
|608.141.845
|% 3,72
|
|GARAN
|8,35
|509.399.737
|% -1,30
|
|KARSN
|2,84
|461.420.476
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,01
|460.834.912
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,43
|432.838.775
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|432.838.775
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|171.863.791
|% 6,17
|
|KARSN
|2,84
|461.420.476
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,01
|460.834.912
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,74
|608.141.845
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5566
|8,5995
|% 0,12
|
|Frank
|7,2293
|7,2729
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|9,05
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,70
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,20
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,40
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,46
|