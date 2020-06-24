***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk yazısı 24.06.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur.Tadil edilen Sermaye maddesi Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmasının ardından Genel Kurul'umuza sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852632BIST