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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.06.2020 13:35
GÜNCEL HABERLER



***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk yazısı 24.06.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur.
  
Tadil edilen Sermaye maddesi Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmasının ardından Genel Kurul'umuza sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852632


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Yarım 1.271 1.282 9,40  
Çeyrek 638 642 4,70  
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