***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme
02.04.2021 15:06
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesinin ardından Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/07/2020 28/07/2020 10127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922825
BIST
17:021.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:028,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
17:029,5630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
17:02452,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,65
|Açılış
|: 452,62
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:02
|DERHL
|8,69
|22.101.239
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|28.953.269
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|276.315.504
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.112.447
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|102.949.734
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.110.902
|% -9,93
|
|RTALB
|30,92
|870.510.112
|% -8,30
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,02
|2.104.968.379
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,39
|1.085.353.700
|% 2,51
|
|RTALB
|30,92
|870.510.112
|% -8,30
|
|KOZAL
|123,80
|760.309.415
|% 2,48
|
|SASA
|47,28
|693.339.983
|% -0,04
|
|GARAN
|7,02
|2.104.968.379
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,91
|333.733.479
|% -0,52
|
|GSRAY
|4,01
|580.360.170
|% -0,99
|
|BJKAS
|9,39
|1.085.353.700
|% 2,51
|
|SKBNK
|1,21
|132.671.426
|% -1,63
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1135
|8,1188
|% 0,16
|
|Euro
|9,5465
|9,5630
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,1685
|11,2245
|% -0,12
|
|Frank
|8,5698
|8,6214
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1534
|2,1642
|% -0,08
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.970
|3.045
|0,83
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|0,41
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
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