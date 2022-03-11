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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

11.03.2022 18:15
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2022
Karar Sayısı
694
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

           Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır:
1.      Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak, Şirket yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız denetim raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelendiği, söz konusu finansal tablolarının yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği tespit edilmiş ve bu çerçevede finansal tablolar kabul edilmiştir.
 
2.      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşüyle ilettiği ve SPK'nın belirlediği formatlara uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Faaliyetlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi edinilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı ile Uyum Çalışmasının da yer aldığı ekli Faaliyet Raporu'nun ve finansal tabloların onaylanmasına faaliyet raporunun ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile bağımsız denetim raporunun SPK Finansal Raporlama Tebliği'nin 10, 12 ve 12/A maddeleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Süleyman Mert Aydın'ın elektronik imzası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarının incelemesine hazır bulundurulmasına karar verilmiştir.
 
         Yönetim  Kurulu Başkanı
    Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı
    Yönetim  Kurulu Üyesi

    Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE
    Jean- Luc KHAYAT
    Özgür Deniz ERZİNCAN

             
 
 
____________________
 
             
 
 
___________________
 
           
 
 
_____________________

    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi

              Deniz UNAT
 
 
 
_____________________
 
            Değerhan USLUEL
 
 
 
_______________________
            Agah UĞUR
 
 
 
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009603


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