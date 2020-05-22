***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883Transferler37.508.210 -37.508.210 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.346.911 13.346.911 -34.101.423 -34.101.423 -20.754.512 -20.754.512Dönem Karı (Zararı)-34.101.423 -34.101.423 -34.101.423 -34.101.423Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.346.911 13.346.911 13.346.911 13.346.911Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 154.880.287 154.880.287 672.158 89.026.378 -34.101.423 54.924.955 278.736.371 278.736.371Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.410.847 20.410.847 12.509.600 12.509.600 32.920.447 32.920.447Dönem Karı (Zararı)12.509.600 12.509.600 12.509.600 12.509.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.410.847 20.410.847 20.410.847 20.410.847Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 191.322.760 191.322.760 672.158 60.069.389 12.509.600 72.578.989 331.569.869 331.569.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.807.720 84.147.622Dönem Karı (Zararı)12.509.600 -34.101.423Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.509.600 -34.101.423Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.008.504 55.390.679Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6 1.958.540 753.123Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.399.587 -1.068.009Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.399.587 -1.068.009Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.584.438 15.021.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.509.423 10.500.384Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27.075.015 4.520.920Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler906.778 -749.134Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-749.134Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler906.778Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.943.826 12.532.394Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-42.199 -19.172İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -42.199 -19.172Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.056.708 28.920.173Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-133.017.151 86.844.351Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.482.412 121.206.255İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -2.687.524 4.531.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.794.888 116.674.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.957.562 -129.484İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-93.963.458İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.896 -129.484Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.212.718 -14.694.384Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.111.756 -10.065.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.562.332 -5.974.193İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -3.222.055 -15.611.309İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.340.277 9.637.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-295.650 1.780.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-10.754.440 11.723.749Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -10.754.440 11.723.749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.863.793 -17.002.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.387.267 -5.629.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.251.060 -11.372.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-64.499.047 108.133.607Alınan Faiz410 905.384Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-87.722Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.309.083 -24.803.647YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-857.191 -362.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -857.191 -362.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.075.589 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri263.285Kredilerden Nakit Girişleri12 263.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.338.874YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.740.500 83.784.667Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-7.170.241 1.283.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.910.741 85.067.876DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237.025.628 103.544.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ160.114.887 188.612.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri160.114.887 237.025.628Ticari Alacaklar325.053.532 317.571.118İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 39.930.066 37.242.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar285.123.466 280.328.576Diğer Alacaklar98.483.236 673.566İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 98.108.125 346.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar375.111 327.522Stoklar8 141.685.947 123.664.748Peşin Ödenmiş Giderler10.432.070 15.843.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 10.432.070 15.843.086Diğer Dönen Varlıklar15.358.132 18.745.362İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 15.358.132 18.745.362ARA TOPLAM751.127.804 713.523.508TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR751.127.804 713.523.508DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5.097.621 5.251.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.767.863 3.430.499İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.329.758 1.821.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 157.297 105.763Maddi Duran Varlıklar5 5.367.061 5.185.953Kullanım Hakkı Varlıkları6 30.492.752 30.091.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 4.559 31.138Peşin Ödenmiş Giderler14.722.242 11.423.017İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 14.722.242 11.423.017Ertelenmiş Vergi Varlığı14 49.638.097 46.494.005Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR105.479.629 98.583.565TOPLAM VARLIKLAR856.607.433 812.107.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 8.363.550 7.981.033İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 8.363.550 7.981.033Banka Kredileri263.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.100.265 7.981.033Ticari Borçlar153.627.641 163.562.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 127.031.609 130.253.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar26.596.032 33.308.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.355.801 4.651.450Diğer Borçlar987.085 614.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar987.085 614.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler57.656.229 70.925.058Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 57.656.229 70.925.058Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.772.250 2.309.082Kısa Vadeli Karşılıklar9 79.647.587 92.574.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.698.216 8.391.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar70.949.371 84.182.463ARA TOPLAM321.410.143 342.617.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.410.143 342.617.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 26.569.389 27.861.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 26.569.389 27.861.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 26.569.389 27.861.498Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 80.461.735 77.947.346Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 80.461.735 77.947.346Uzun Vadeli Karşılıklar9 96.596.297 65.031.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.948.885 14.559.639Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar80.647.412 50.471.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.627.421 170.839.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER525.037.564 513.457.651ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar331.569.869 298.649.422Ödenmiş Sermaye10 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları10 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.833.746 -1.833.746Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833.746 -1.833.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833.746 -1.833.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)191.322.760 170.911.913Yabancı Para Çevrim Farkları191.322.760 170.911.913Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.069.389 89.026.378Net Dönem Karı veya Zararı12.509.600 -28.956.989TOPLAM ÖZKAYNAKLAR331.569.869 298.649.422TOPLAM KAYNAKLAR856.607.433 812.107.073Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-13 207.932.305 69.653.343Satışların Maliyeti4 -170.009.871 -66.751.720TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.922.434 2.901.623BRÜT KAR (ZARAR)37.922.434 2.901.623Genel Yönetim Giderleri-8.551.781 -7.555.528Pazarlama Giderleri-3.918.423 -2.980.212Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.416.128 -2.074.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.936.925 7.824.713Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-391.963 -210.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.581.064 -2.094.872Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler191.676TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-3.742.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 42.199 19.172FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.072.492 -2.075.700Finansman Giderleri-1.506.184 -3.105.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.566.308 -5.181.250Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -16.056.708 -28.920.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri-16.127.810 -304.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri71.102 -28.615.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.509.600 -34.101.423DÖNEM KARI (ZARARI)12.509.600 -34.101.423Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.509.600 -34.101.423Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00320000 -0,00880000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar20.410.847 13.346.911Yabancı Para Çevrim Farkları20.410.847 13.346.911Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)20.410.847 13.346.911DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.410.847 13.346.911TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.920.447 -20.754.512Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.920.447 -20.754.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846686BIST