***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883Transferler37.508.210 -37.508.210 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.856.423 24.856.423 -39.936.896 -39.936.896 -15.080.473 -15.080.473Dönem Karı (Zararı)-39.936.896 -39.936.896 -39.936.896 -39.936.896Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.856.423 24.856.423 24.856.423 24.856.423Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 166.389.799 166.389.799 672.158 89.026.378 -39.936.896 49.089.482 284.410.410 284.410.410Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.330.084 52.330.084 58.769.248 58.769.248 111.099.332 111.099.332Dönem Karı (Zararı)58.769.248 58.769.248 58.769.248 58.769.248Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.330.084 52.330.084 52.330.084 52.330.084Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 223.241.997 223.241.997 672.158 60.069.389 58.769.248 118.838.637 409.748.754 409.748.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.311.780 -87.900.950Dönem Karı (Zararı)58.769.248 -39.936.896Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)58.769.248 -39.936.896Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.012.904 69.112.782Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6 7.865.361 5.485.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.881.363 428.699Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-186.901 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.068.264 428.699Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.201.418 10.677.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler865.362 4.805.930Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.336.056 5.871.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.193.722 3.807.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.618.583 -916.736Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.812.305 4.724.487Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.409.376 20.194.957Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-69.325 -34.431İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -69.325 -34.431Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.530.989 28.552.421Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-173.939.056 -91.968.722Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97.203.020 17.613.571İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -5.589.152 7.961.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-91.613.868 9.652.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.825.176 -76.731.526İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.753.544 -74.816.306İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)71.632 -1.915.220Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-112.678.437 -34.789.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.328.289 -6.632.890Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.464.134 -2.963.328İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 30.155.626 924.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.308.508 -3.887.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.449.099 3.166.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-7.209.359 36.880.158Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -7.209.359 36.880.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.016.740 -28.511.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.493.917 4.371.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.510.657 -32.882.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-74.156.904 -62.792.836Alınan Faiz27.378 152.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-419.227 -456.661Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.763.027 -24.803.647YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.235.262 -1.116.439Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.941Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.941Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -1.235.262 -1.157.380Verilen Nakit Avans ve Borçlar-98.108.125 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-98.108.125 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler98.108.125 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler98.108.125 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.048.283 -7.098.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.482.168Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.482.168Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.309.649 -5.615.850Ödenen Faiz-3.738.634 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.595.325 -96.115.407Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.970.817 37.786.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.624.508 -58.329.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237.025.628 103.544.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ154.401.120 45.215.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri154.401.120 237.025.628Ticari Alacaklar462.383.469 317.571.118İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 47.775.532 37.242.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar414.607.937 280.328.576Diğer Alacaklar593.832 673.566İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 284.448 346.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar309.384 327.522Stoklar8 258.536.883 123.664.748Peşin Ödenmiş Giderler12.954.308 15.843.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 12.954.308 15.843.086Diğer Dönen Varlıklar14.251.445 18.745.362İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 14.251.445 18.745.362ARA TOPLAM903.121.057 713.523.508TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR903.121.057 713.523.508DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5.097.610 5.251.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.329.757 3.430.499İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.767.853 1.821.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 197.615 105.763Maddi Duran Varlıklar5 5.687.433 5.185.953Kullanım Hakkı Varlıkları6 28.055.952 30.091.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 4.587 31.138Peşin Ödenmiş Giderler13.746.523 11.423.017İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 13.746.523 11.423.017Ertelenmiş Vergi Varlığı14 50.351.373 46.494.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.141.093 98.583.565TOPLAM VARLIKLAR1.006.262.150 812.107.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 6.394.283 7.981.033İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 6.394.283 7.981.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 6.394.283 7.981.033Ticari Borçlar227.649.116 163.562.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 178.997.069 130.253.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar48.652.047 33.308.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.868.098 4.651.450Diğer Borçlar549.333 614.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar549.333 614.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler66.054.010 70.925.058Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 66.054.010 70.925.058Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.543.415 2.309.082Kısa Vadeli Karşılıklar9 73.006.228 92.574.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.606.529 8.391.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 68.399.699 84.182.463ARA TOPLAM388.064.483 342.617.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER388.064.483 342.617.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 27.138.599 27.861.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 27.138.599 27.861.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 27.138.599 27.861.498Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 91.960.460 77.947.346Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 91.960.460 77.947.346Uzun Vadeli Karşılıklar9 89.349.854 65.031.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.198.790 14.559.639Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar72.151.064 50.471.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER208.448.913 170.839.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER596.513.396 513.457.651ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar409.748.754 298.649.422Ödenmiş Sermaye10 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları10 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.833.746 -1.833.746Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833.746 -1.833.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833.746 -1.833.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)223.241.997 170.911.913Yabancı Para Çevrim Farkları223.241.997 170.911.913Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.069.389 89.026.378Net Dönem Karı veya Zararı58.769.248 -28.956.989TOPLAM ÖZKAYNAKLAR409.748.754 298.649.422TOPLAM KAYNAKLAR1.006.262.150 812.107.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-13 457.729.064 228.121.226 249.796.759 158.467.883Satışların Maliyeti4 -343.753.586 -200.508.070 -173.743.715 -133.756.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)113.975.478 27.613.156 76.053.044 24.711.533BRÜT KAR (ZARAR)113.975.478 27.613.156 76.053.044 24.711.533Genel Yönetim Giderleri-10.857.596 -9.344.493 -2.305.815 -1.788.965Pazarlama Giderleri-8.191.262 -5.953.967 -4.272.839 -2.973.755Araştırma ve Geliştirme Giderleri-8.034.691 -6.850.790 -4.618.563 -4.776.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.155.329 5.837.449 -6.973.272 -1.987.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.766.492 -17.394.595 -8.374.529 -17.183.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.280.766 -6.093.240 49.508.026 -3.998.368TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri241.975 0 3.984.422 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 69.325 34.431 27.126 15.259FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.592.066 -6.058.809 53.519.574 -3.983.109Finansman Giderleri-554.485 -5.325.666 951.699 -2.220.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.037.581 -11.384.475 54.471.273 -6.203.225Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -24.268.333 -28.552.421 -8.211.625 367.752Dönem Vergi (Gideri) Geliri-33.734.704 -4.672.395 -17.606.894 -4.367.409Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.466.371 -23.880.026 9.395.269 4.735.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.769.248 -39.936.896 46.259.648 -5.835.473DÖNEM KARI (ZARARI)58.769.248 -39.936.896 46.259.648 -5.835.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.769.248 -39.936.896 46.259.648 -5.835.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,01520000 -0,01030000 0,01200000 -0,00150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512Yabancı Para Çevrim Farkları52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.330.084 24.856.423 31.919.237 11.509.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.099.332 -15.080.473 78.178.885 5.674.039Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları111.099.332 -15.080.473 78.178.885 5.674.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869168BIST