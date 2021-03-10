***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 141.533.376 140.962.639 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883Transferler37.508.210 -37.508.210 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.263.009 -1.263.009 29.378.537 28.115.528 -28.956.989 -28.956.989 -841.461 -841.461Dönem Karı (Zararı)-28.956.989 -28.956.989 -28.956.989 -28.956.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.263.009 -1.263.009 29.378.537 28.115.528 28.115.528 28.115.528Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)935.836 935.836 108.558.271 109.494.107 20.468.005 20.468.005 129.962.112 129.962.112Dönem Karı (Zararı)20.468.005 20.468.005 20.468.005 20.468.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)935.836 935.836 108.558.271 109.494.107 109.494.107 109.494.107Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.547.003 153.502.864Dönem Karı (Zararı)20.468.005 -28.956.989Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.468.005 -28.956.989Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler166.576.584 132.513.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13,20 14.069.066 9.813.349Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.527.299 -5.697.370Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -242.968 87.259Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.770.267 -5.784.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler69.344.463 32.600.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.339.282 9.058.583Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 58.005.181 23.541.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.182.583 9.274.400Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -3.413.076 -2.838.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 6.595.659 12.112.832Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler60.185.658 56.811.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-108.913 -32.904İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -108.913 -32.904Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 19.917.598 30.319.241Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.541.170 -574.877Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.541.170 -574.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.610.123 76.640.836Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.145.217 3.963.313İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.601.099 -1.775.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-128.544.118 5.739.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.857.692 -1.555.466İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.063.566 203.216İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)794.126 -1.758.682Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-111.945.352 -39.255.784Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)299.220 -4.275.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.741.912 95.179.268İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.358.118 107.282.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.383.794 -12.103.195Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.217.297 1.607.135Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler26.041.817 57.414.798Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)26.041.817 57.414.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.322.508 -36.436.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.977.471 24.025.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.345.037 -60.461.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.434.466 180.197.018Alınan Faiz89.028 152.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -227.377 -2.042.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.749.114 -24.803.647YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.055 -2.290.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.232.146 1.466.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -3.294.201 -3.757.013Verilen Nakit Avans ve Borçlar-98.108.125İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-98.108.125Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler98.108.125İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler98.108.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.630.655 -18.928.531Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -6.215.796Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.215.796Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.630.655 -12.712.735YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.145.707 132.284.086Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi56.589.216 1.196.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.443.509 133.480.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 237.025.628 103.544.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 286.469.137 237.025.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 286.469.137 237.025.628Ticari Alacaklar7 538.091.421 317.571.118İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 95.489.082 37.242.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 442.602.339 280.328.576Diğer Alacaklar748.034 673.566İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 521.539 346.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 226.495 327.522Stoklar9 250.233.111 123.664.748Peşin Ödenmiş Giderler12.795.307 15.843.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.795.307 15.843.086Diğer Dönen Varlıklar767.891 18.745.362İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 767.891 18.745.362ARA TOPLAM1.089.104.901 713.523.508TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.089.104.901 713.523.508DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.643.734 5.251.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 3.515.486 3.430.499İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.128.248 1.821.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 265.463 105.763Maddi Duran Varlıklar11 5.515.826 5.185.953Kullanım Hakkı Varlıkları13 24.976.664 30.091.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.801 31.138Peşin Ödenmiş Giderler14.007.285 11.423.017İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 14.007.285 11.423.017Ertelenmiş Vergi Varlığı23 74.129.009 46.494.005Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR123.545.782 98.583.565TOPLAM VARLIKLAR1.212.650.683 812.107.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.425.077 7.981.033İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.425.077 7.981.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.425.077 7.981.033Ticari Borçlar327.423.815 163.562.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 281.127.776 130.253.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 46.296.039 33.308.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.207.083 4.651.450Diğer Borçlar654.235 614.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 654.235 614.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler109.245.298 70.925.058Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 109.245.298 70.925.058Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 9.397.843 2.309.082Kısa Vadeli Karşılıklar120.179.979 92.574.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.341.117 8.391.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 108.838.862 84.182.463Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.489.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 18.489.625ARA TOPLAM599.022.955 342.617.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER599.022.955 342.617.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.727.367 27.861.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.727.367 27.861.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 23.727.367 27.861.498Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler79.967.569 77.947.346Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 79.967.569 77.947.346Uzun Vadeli Karşılıklar81.321.258 65.031.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 17.401.236 14.559.639Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 63.920.022 50.471.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.016.194 170.839.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER784.039.149 513.457.651ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar428.611.534 298.649.422Ödenmiş Sermaye17 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları17 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)278.572.274 169.078.167Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-897.910 -1.833.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-897.910 -1.833.746Yabancı Para Çevrim Farkları279.470.184 170.911.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.069.389 89.026.378Net Dönem Karı veya Zararı20.468.005 -28.956.989TOPLAM ÖZKAYNAKLAR428.611.534 298.649.422TOPLAM KAYNAKLAR1.212.650.683 812.107.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4,18 1.142.757.320 728.596.315Satışların Maliyeti4,18 -987.601.251 -653.663.609TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)155.156.069 74.932.706BRÜT KAR (ZARAR)155.156.069 74.932.706Genel Yönetim Giderleri19 -18.077.787 -15.263.956Pazarlama Giderleri19 -18.487.217 -14.082.147Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -18.435.714 -17.330.347Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 9.743.434 8.731.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -71.482.457 -25.073.139ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.416.328 11.915.092Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.541.170 574.877Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 108.913 32.904FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.066.411 12.522.873Finansman Giderleri22 319.192 -11.160.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.385.603 1.362.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.917.598 -30.319.241Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -43.837.875 -11.350.712Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 23.920.277 -18.968.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.468.005 -28.956.989DÖNEM KARI (ZARARI)20.468.005 -28.956.989Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.468.005 -28.956.989Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00530000 -0,00750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar109.494.107 28.115.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.169.795 -1.619.243Yabancı Para Çevrim Farkları108.558.271 29.378.537Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-233.959 356.234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-233.959 356.234Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.494.107 28.115.528TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.962.112 -841.461Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları129.962.112 -841.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917019BIST