***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 20.410.847 20.410.847 12.509.600 12.509.600 32.920.447 32.920.447Dönem Karı (Zararı)12.509.600 12.509.600 12.509.600 12.509.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 20.410.847 20.410.847 20.410.847 20.410.847Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 191.322.760 189.489.014 672.158 60.069.389 12.509.600 72.578.989 331.569.869 331.569.869Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534Transferler20.468.005 -20.468.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 35.679.630 35.679.630 -7.866.454 -7.866.454 27.813.176 27.813.176Dönem Karı (Zararı)-7.866.454 -7.866.454 -7.866.454 -7.866.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 35.679.630 35.679.630 35.679.630 35.679.630Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 315.149.814 314.251.904 672.158 80.537.394 -7.866.454 72.670.940 456.424.710 456.424.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.122.212 -66.807.720Dönem Karı (Zararı)-7.866.454 12.509.600Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.866.454 12.509.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.795.813 56.008.504Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6 3.270.877 1.958.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.000.143 -9.399.587Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.436.920Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.436.777 -9.399.587Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.539.530 35.584.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.851.530 8.509.423Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.688.000 27.075.015Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.202.474 906.778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.263.485Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.061.011 906.778Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler353.132 10.943.826Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-36.968 -42.199İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -36.968 -42.199Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.871.859 16.056.708Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-311.700 -133.017.151Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.389.964 -7.482.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 36.481.122 -2.687.524İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.871.086 -4.794.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.197.941 -93.957.562İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.347.041 -93.963.458İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.100 5.896Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.600.149 -7.212.718Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12.116.258 2.111.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.358.231 -9.562.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 18.887.400 -3.222.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.245.631 -6.340.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)249.821 -295.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-7.893.445 -10.754.440Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -7.893.445 -10.754.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.366.069 -5.863.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.646.581 3.387.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)52.012.650 -9.251.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.617.659 -64.499.047Alınan Faiz34.993 410Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.530.440 -2.309.083YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-190.646 -857.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -190.646 -857.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.885.645 -2.075.589Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 263.285Kredilerden Nakit Girişleri12 263.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.885.645 -2.338.874YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.045.921 -69.740.500Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.393.356 -7.170.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.439.277 -76.910.741DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ286.469.137 237.025.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.908.414 160.114.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri319.908.414 286.469.137Ticari Alacaklar561.293.151 538.091.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 55.616.447 95.489.082İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar505.676.704 442.602.339Diğer Alacaklar811.446 748.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 402.996 521.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar408.450 226.495Stoklar8 254.865.053 250.233.111Peşin Ödenmiş Giderler6.297.775 12.795.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 6.297.775 12.795.307Diğer Dönen Varlıklar6.414.472 767.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 6.414.472 767.891ARA TOPLAM1.149.590.311 1.089.104.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.149.590.311 1.089.104.901DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.610.873 4.643.734İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.515.480 3.515.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.095.393 1.128.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 328.664 265.463Maddi Duran Varlıklar5 6.009.096 5.515.826Kullanım Hakkı Varlıkları6 24.203.623 24.976.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 54.383 7.801Peşin Ödenmiş Giderler7.262.156 14.007.285İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 7.262.156 14.007.285Ertelenmiş Vergi Varlığı14 54.973.204 74.129.009Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR97.441.999 123.545.782TOPLAM VARLIKLAR1.247.032.310 1.212.650.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.204.861 7.425.077İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.204.861 7.425.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 7.204.861 7.425.077Ticari Borçlar322.139.763 327.423.815İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 309.994.144 281.127.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.145.619 46.296.039Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.090.368 6.207.083Diğer Borçlar1.063.336 654.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.063.336 654.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler100.689.925 109.245.298Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 100.689.925 109.245.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.397.843Kısa Vadeli Karşılıklar9 140.451.120 120.179.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.686.071 11.341.117Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 128.765.049 108.838.862Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.854.255 18.489.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 15.854.255 18.489.625ARA TOPLAM593.493.628 599.022.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER593.493.628 599.022.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.567.361 23.727.367İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.567.361 23.727.367Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 22.567.361 23.727.367Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler79.895.673 79.967.569Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 79.895.673 79.967.569Uzun Vadeli Karşılıklar9 94.650.938 81.321.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.860.076 17.401.236Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar76.790.862 63.920.022TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER197.113.972 185.016.194TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER790.607.600 784.039.149ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar456.424.710 428.611.534Ödenmiş Sermaye10 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları10 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)314.251.904 278.572.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-897.910 -897.910Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-897.910 -897.910Yabancı Para Çevrim Farkları315.149.814 279.470.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları80.537.394 60.069.389Net Dönem Karı veya Zararı-7.866.454 20.468.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR456.424.710 428.611.534TOPLAM KAYNAKLAR1.247.032.310 1.212.650.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4,13 372.956.203 207.932.305Satışların Maliyeti4 -336.813.854 -170.009.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.142.349 37.922.434BRÜT KAR (ZARAR)36.142.349 37.922.434Genel Yönetim Giderleri-1.976.100 -12.294.228Pazarlama Giderleri-3.547.422 -3.918.423Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.908.178 -3.416.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.559.947 11.936.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.300.209 -391.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.970.387 29.838.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler191.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 36.968 42.199FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.007.355 30.072.492Finansman Gelirleri819.997Finansman Giderleri22 -1.506.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.827.352 28.566.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.693.806 -16.056.708Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -6.954.544 -16.127.810Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -22.739.262 71.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.866.454 12.509.600DÖNEM KARI (ZARARI)-7.866.454 12.509.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.866.454 12.509.600Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.679.630 20.410.847Yabancı Para Çevrim Farkları35.679.630 20.410.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.679.630 20.410.847TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.813.176 32.920.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.813.176 32.920.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936276BIST