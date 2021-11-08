***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 119.521.416 119.521.416 39.874.296 39.874.296 159.395.712 159.395.712Dönem Karı (Zararı)39.874.296 39.874.296 39.874.296 39.874.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 119.521.416 119.521.416 119.521.416 119.521.416Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 290.433.329 288.599.583 672.158 60.069.389 39.874.296 99.943.685 458.045.134 458.045.134Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534Transferler20.468.005 -20.468.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 67.052.301 67.052.301 75.147.394 75.147.394 142.199.695 142.199.695Dönem Karı (Zararı)75.147.394 75.147.394 75.147.394 75.147.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 67.052.301 67.052.301 67.052.301 67.052.301Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 346.522.485 345.624.575 672.158 80.537.394 75.147.394 155.684.788 570.811.229 570.811.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-198.776.668 -52.436.072Dönem Karı (Zararı)75.147.394 39.874.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)75.147.394 39.874.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.245.279 101.817.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5, 6 8.807.043 11.647.781Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.226.599 8.075.375Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.739.683 3.428.259Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.513.084 4.647.116Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.667.731 24.843.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler525.375 865.362Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.142.356 23.977.768Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-254.395 625.228Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.903.164 -3.185.378Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.648.769 3.810.606Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.404.510 17.874.443Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-68.941 -141.547İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -68.941 -141.547Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.724.950 38.893.384Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-258.245.572 -172.586.649Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.488.144 -87.133.516İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 21.624.408 6.814.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-52.112.552 -93.947.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.506.149 2.565.722İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.236.849 2.716.887İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)269.300 -151.165Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.478.189 -48.437.007Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.236.035 2.711.675Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-212.763.189 -11.010.646İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -189.696.329 6.423.161İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.066.860 -17.433.807Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.665.144 1.734.095Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler12.278.421 -14.530.520Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 12.278.421 -14.530.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.871.511 -18.486.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.184.276 16.548.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.687.235 -35.035.046Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-158.852.899 -30.894.559Alınan Faiz45.141 70.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.824.758 -2.193.283Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.144.152 -19.418.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-765.480 -1.513.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -765.480 -1.513.738Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -98.108.125İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -98.108.125Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 98.108.125İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 98.108.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.662.304 -5.431.691Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.805.725 -2.694.757Ödenen Faiz-2.856.579 -2.736.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-212.204.452 -59.381.501Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi41.001.147 -86.611.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.203.305 -145.993.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ286.469.137 237.025.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.265.832 91.032.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri115.265.832 286.469.137Ticari Alacaklar567.465.776 538.091.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 70.199.168 95.489.082İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar497.266.608 442.602.339Diğer Alacaklar740.787 748.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 627.886 521.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.901 226.495Stoklar8 258.366.582 250.233.111Peşin Ödenmiş Giderler17.694.108 12.795.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 17.694.108 12.795.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.715.716 0Diğer Dönen Varlıklar2.952.167 767.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 2.952.167 767.891ARA TOPLAM973.200.968 1.089.104.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR973.200.968 1.089.104.901DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.002.855 4.643.734İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.030.313 3.515.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar972.542 1.128.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 377.402 265.463Maddi Duran Varlıklar5.487.937 5.515.826Kullanım Hakkı Varlıkları6 29.295.755 24.976.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar183.291 7.801Peşin Ödenmiş Giderler7.662.931 14.007.285İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 7.662.931 14.007.285Ertelenmiş Vergi Varlığı14 79.459.567 74.129.009Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR126.469.738 123.545.782TOPLAM VARLIKLAR1.099.670.706 1.212.650.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.664.824 7.425.077İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.664.824 7.425.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 15.664.824 7.425.077Ticari Borçlar85.503.701 327.423.815İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 66.184.535 281.127.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.319.166 46.296.039Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.725.460 6.207.083Diğer Borçlar505.072 654.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar505.072 654.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler104.513.884 109.245.298Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 104.513.884 109.245.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 9.397.843Kısa Vadeli Karşılıklar9 84.951.083 120.179.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.485.267 11.341.117Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 76.465.816 108.838.862Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 18.489.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 0 18.489.625ARA TOPLAM298.864.024 599.022.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER298.864.024 599.022.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.560.067 23.727.367İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.560.067 23.727.367Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 16.560.067 23.727.367Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler99.058.692 79.967.569Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 99.058.692 79.967.569Uzun Vadeli Karşılıklar9 114.376.694 81.321.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.028.636 17.401.236Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar99.348.058 63.920.022TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.995.453 185.016.194TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER528.859.477 784.039.149ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar570.811.229 428.611.534Ödenmiş Sermaye10 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları10 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)345.624.575 278.572.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-897.910 -897.910Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-897.910 -897.910Yabancı Para Çevrim Farkları346.522.485 279.470.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları80.537.394 60.069.389Net Dönem Karı veya Zararı75.147.394 20.468.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR570.811.229 428.611.534TOPLAM KAYNAKLAR1.099.670.706 1.212.650.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-13 951.959.793 832.069.732 302.858.568 374.340.668Satışların Maliyeti4 -840.426.694 -680.111.440 -266.414.814 -336.357.854TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.533.099 151.958.292 36.443.754 37.982.814BRÜT KAR (ZARAR)111.533.099 151.958.292 36.443.754 37.982.814Genel Yönetim Giderleri-12.138.768 -16.932.608 -7.712.989 -6.316.987Pazarlama Giderleri-11.517.035 -12.093.706 -3.227.562 -3.902.444Araştırma ve Geliştirme Giderleri-21.343.952 -13.061.736 -9.302.243 -5.027.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.514.713 2.821.809 -10.119.200 -2.333.520Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-662.148 -27.315.429 -180.006 -18.548.937ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.385.909 85.376.622 5.901.754 1.853.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 68.941 141.547 1.752 72.222FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.454.850 85.518.169 5.903.506 1.926.103Finansman Gelirleri4.946.624 5.501.109Finansman Giderleri22 -582.506 -1.817.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.872.344 90.464.793 4.085.515 7.427.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.724.950 -50.590.497 4.306.608 -26.322.164Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -18.030.593 -58.774.568 -9.063.392 -25.039.864Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 6.305.643 8.184.071 13.370.000 -1.282.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.147.394 39.874.296 8.392.123 -18.894.952DÖNEM KARI (ZARARI)75.147.394 39.874.296 8.392.123 -18.894.952Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları75.147.394 39.874.296 8.392.123 -18.894.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar67.052.301 119.521.416 -1.516.337 67.191.332Yabancı Para Çevrim Farkları67.052.301 119.521.416 -1.516.337 67.191.332Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.052.301 119.521.416 -1.516.337 67.191.332TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)142.199.695 159.395.712 6.875.786 48.296.380Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları142.199.695 159.395.712 6.875.786 48.296.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976058BIST