***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:09
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534
Transferler
20.468.005 -20.468.005 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.755.271 66.755.271 66.755.271 66.755.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.568.638 68.568.638
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 348.038.822 347.140.912 672.158 80.537.394 66.755.271 147.292.665 563.935.443 563.935.443
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.136.358 -1.136.358 592.224.054 591.087.696 672.158 80.537.394 51.779.401 132.316.795 792.906.357 792.906.357
Transferler
51.779.401 -51.779.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.599.094 71.341.750 71.341.750 193.986.263 193.986.263
Dönem Karı (Zararı)
71.341.750 71.341.750 71.341.750 71.341.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.954.581 -1.954.581 124.599.094 124.599.094 122.644.513 122.644.513
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 -3.090.939 -3.090.939 716.823.148 713.732.209 672.158 132.316.795 71.341.750 203.658.545 986.892.620 986.892.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
312.281.061 183.530.495
Dönem Karı (Zararı)
71.341.750 66.755.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.341.750 66.755.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.783.580 48.469.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.508.027 2.716.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.810.340 -4.552.673
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.925.012 -3.665.267
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.114.672 -887.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.379.534 39.126.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.671.609 350.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.707.925 38.776.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.171.640 -1.608.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.880.002 -3.589.730
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.051.642 1.981.487
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.042.271 -3.177.025
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 3.784.733 -67.189
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 3.784.733 -67.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.171.577 16.031.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
188.431.128 96.688.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
164.736.280 84.692.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.785.566 -20.927.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
144.950.714 105.619.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.226.239 3.630.375
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.999.529 3.793.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.226.710 -162.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.329.646 7.120.657
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.786.801 -744.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.241.391 -9.603.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.979.256 -35.334.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.220.647 25.730.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.856.425 -4.720.940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
6 91.714.656 1.202.750
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
6 91.714.656 1.202.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.514.566 15.111.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.103.624 -71.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.618.190 15.182.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
332.556.458 211.913.510
Alınan Faiz
0 41.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-873.385 -1.216.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.402.012 -27.207.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.823.477 -294.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.823.477 -294.465
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.823.477 -294.465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.516.651 -4.650.850
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.798.491 -3.197.490
Ödenen Faiz
-5.718.160 -1.453.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.940.933 178.585.180
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69.602.477 50.239.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.543.410 228.824.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
320.452.234 286.469.137
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
689.995.644 515.293.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
689.995.644 320.452.234
Ticari Alacaklar
536.191.851 619.298.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 47.292.512 59.920.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
488.899.339 559.378.215
Diğer Alacaklar
299.582 1.246.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 759.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
299.582 486.592
Stoklar
7 437.139.080 308.413.652
Peşin Ödenmiş Giderler
18.457.711 14.962.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 18.457.711 14.962.938
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 7.924.320
Diğer Dönen Varlıklar
259.770 2.363.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 259.770 2.363.392
ARA TOPLAM
1.682.343.638 1.274.661.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.682.343.638 1.274.661.544
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 4.279.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 3.239.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.039.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 409.197
Maddi Duran Varlıklar
8.501.761 7.857.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 23.594.241 42.760.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260.795 247.889
Peşin Ödenmiş Giderler
8.853.175 1.427.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 8.853.175 1.427.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 108.107.803 73.756.855
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.317.775 130.738.746
TOPLAM VARLIKLAR
1.831.661.413 1.405.400.290
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.299.208 12.002.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.299.208 12.002.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 8.299.208 12.002.963
Ticari Borçlar
191.392.187 163.871.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 138.584.894 138.276.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.807.293 25.594.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.393.770 11.586.706
Diğer Borçlar
558.605 544.373
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
558.605 544.373
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
369.306.026 114.366.449
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 369.306.026 114.366.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
37.953.078 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 54.214.306 52.979.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.320.139 18.470.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
45.894.167 34.508.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 7.289.623 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.289.623 0
ARA TOPLAM
677.406.803 355.350.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
677.406.803 355.350.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.289.655 25.090.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.289.655 25.090.012
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 13.289.655 25.090.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 87.449.560 181.543.677
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
87.449.560 181.543.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 3.583.208 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 63.039.567 50.509.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.934.320 18.937.640
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
36.105.247 31.571.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.361.990 257.143.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
844.768.793 612.493.933
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
986.892.620 792.906.357
Ödenmiş Sermaye
9 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
9 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
713.732.209 591.087.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.090.939 -1.136.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.090.939 -1.136.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
716.823.148 592.224.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Yasal Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.316.795 80.537.394
Net Dönem Karı veya Zararı
71.341.750 51.779.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
986.892.620 792.906.357
TOPLAM KAYNAKLAR
1.831.661.413 1.405.400.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4-12 785.045.322 649.101.225 396.545.824 276.145.022
Satışların Maliyeti
4 -616.567.968 -574.011.880 -285.911.927 -237.198.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.477.354 75.089.345 110.633.897 38.946.996
BRÜT KAR (ZARAR)
168.477.354 75.089.345 110.633.897 38.946.996
Genel Yönetim Giderleri
-19.699.358 -4.425.779 -331.068 -2.449.679
Pazarlama Giderleri
-14.140.249 -8.289.473 -8.906.564 -4.742.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-34.025.559 -12.041.709 -19.103.197 -8.133.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.586.918 31.633.913 18.719.580 30.073.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.261.211 -482.142 -3.974.351 6.818.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.937.895 81.484.155 97.038.297 60.513.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -3.784.733 67.189 208.583 30.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.153.162 81.551.344 97.246.880 60.543.989
Finansman Gelirleri
1.235.485 415.488
Finansman Giderleri
-8.639.835 -12.662.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.513.327 82.786.829 84.584.264 60.959.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13 -49.171.577 -16.031.558 -46.056.535 13.662.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-69.413.538 -8.967.201 -38.735.525 -2.012.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.241.961 -7.064.357 -7.321.010 15.674.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.341.750 66.755.271 38.527.729 74.621.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.341.750 66.755.271 38.527.729 74.621.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.341.750 66.755.271 38.527.729 74.621.725
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01840000 0,01720000 0,01000000 0,01930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
122.644.513 68.568.638 58.267.648 32.889.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.443.226 -2.443.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
124.599.094 68.568.638 60.222.229 32.889.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
488.645 488.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
488.645 488.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.644.513 68.568.638 58.267.648 32.889.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
193.986.263 135.323.909 96.795.377 107.510.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
193.986.263 135.323.909 96.795.377 107.510.733
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056878
BIST