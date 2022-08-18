***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534Transferler20.468.005 -20.468.005 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.755.271 66.755.271 66.755.271 66.755.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.568.638 68.568.638Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 348.038.822 347.140.912 672.158 80.537.394 66.755.271 147.292.665 563.935.443 563.935.443Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.136.358 -1.136.358 592.224.054 591.087.696 672.158 80.537.394 51.779.401 132.316.795 792.906.357 792.906.357Transferler51.779.401 -51.779.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)124.599.094 71.341.750 71.341.750 193.986.263 193.986.263Dönem Karı (Zararı)71.341.750 71.341.750 71.341.750 71.341.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.954.581 -1.954.581 124.599.094 124.599.094 122.644.513 122.644.513Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 -3.090.939 -3.090.939 716.823.148 713.732.209 672.158 132.316.795 71.341.750 203.658.545 986.892.620 986.892.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI312.281.061 183.530.495Dönem Karı (Zararı)71.341.750 66.755.271Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)71.341.750 66.755.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.783.580 48.469.668Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.508.027 2.716.695Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.810.340 -4.552.673Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.925.012 -3.665.267Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.114.672 -887.406Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.379.534 39.126.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.671.609 350.250Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18.707.925 38.776.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.171.640 -1.608.243Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.880.002 -3.589.730Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.051.642 1.981.487Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26.042.271 -3.177.025Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 3.784.733 -67.189İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 3.784.733 -67.189Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.171.577 16.031.558İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler188.431.128 96.688.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler164.736.280 84.692.480İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.785.566 -20.927.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)144.950.714 105.619.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.226.239 3.630.375İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.999.529 3.793.238İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.226.710 -162.863Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-56.329.646 7.120.657Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.786.801 -744.723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.241.391 -9.603.235İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.979.256 -35.334.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.220.647 25.730.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-12.856.425 -4.720.940Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler6 91.714.656 1.202.750Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)6 91.714.656 1.202.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.514.566 15.111.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.103.624 -71.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.618.190 15.182.472Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları332.556.458 211.913.510Alınan Faiz0 41.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-873.385 -1.216.505Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.402.012 -27.207.670YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.823.477 -294.465Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.823.477 -294.465Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.823.477 -294.465FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.516.651 -4.650.850Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.798.491 -3.197.490Ödenen Faiz-5.718.160 -1.453.360YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)299.940.933 178.585.180Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi69.602.477 50.239.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)369.543.410 228.824.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ320.452.234 286.469.137DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ689.995.644 515.293.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri689.995.644 320.452.234Ticari Alacaklar536.191.851 619.298.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 47.292.512 59.920.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar488.899.339 559.378.215Diğer Alacaklar299.582 1.246.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 759.932İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar299.582 486.592Stoklar7 437.139.080 308.413.652Peşin Ödenmiş Giderler18.457.711 14.962.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 18.457.711 14.962.938Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 7.924.320Diğer Dönen Varlıklar259.770 2.363.392İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 259.770 2.363.392ARA TOPLAM1.682.343.638 1.274.661.544TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.682.343.638 1.274.661.544DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 4.279.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 3.239.597İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.039.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 0 409.197Maddi Duran Varlıklar8.501.761 7.857.258Kullanım Hakkı Varlıkları5 23.594.241 42.760.656Maddi Olmayan Duran Varlıklar260.795 247.889Peşin Ödenmiş Giderler8.853.175 1.427.594İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 8.853.175 1.427.594Ertelenmiş Vergi Varlığı13 108.107.803 73.756.855Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.317.775 130.738.746TOPLAM VARLIKLAR1.831.661.413 1.405.400.290KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.299.208 12.002.963İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.299.208 12.002.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 8.299.208 12.002.963Ticari Borçlar191.392.187 163.871.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 138.584.894 138.276.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar52.807.293 25.594.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.393.770 11.586.706Diğer Borçlar558.605 544.373İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar558.605 544.373Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler369.306.026 114.366.449Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 369.306.026 114.366.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü37.953.078 0Kısa Vadeli Karşılıklar8 54.214.306 52.979.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.320.139 18.470.692Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar45.894.167 34.508.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 7.289.623 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.289.623 0ARA TOPLAM677.406.803 355.350.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER677.406.803 355.350.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.289.655 25.090.012İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.289.655 25.090.012Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 13.289.655 25.090.012Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 87.449.560 181.543.677Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri87.449.560 181.543.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler3 3.583.208 0Uzun Vadeli Karşılıklar8 63.039.567 50.509.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26.934.320 18.937.640Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar36.105.247 31.571.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.361.990 257.143.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER844.768.793 612.493.933ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar986.892.620 792.906.357Ödenmiş Sermaye9 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları9 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)713.732.209 591.087.696Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.090.939 -1.136.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.090.939 -1.136.358Yabancı Para Çevrim Farkları716.823.148 592.224.054Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Yasal Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları132.316.795 80.537.394Net Dönem Karı veya Zararı71.341.750 51.779.401TOPLAM ÖZKAYNAKLAR986.892.620 792.906.357TOPLAM KAYNAKLAR1.831.661.413 1.405.400.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-12 785.045.322 649.101.225 396.545.824 276.145.022Satışların Maliyeti4 -616.567.968 -574.011.880 -285.911.927 -237.198.026TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)168.477.354 75.089.345 110.633.897 38.946.996BRÜT KAR (ZARAR)168.477.354 75.089.345 110.633.897 38.946.996Genel Yönetim Giderleri-19.699.358 -4.425.779 -331.068 -2.449.679Pazarlama Giderleri-14.140.249 -8.289.473 -8.906.564 -4.742.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri-34.025.559 -12.041.709 -19.103.197 -8.133.531Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36.586.918 31.633.913 18.719.580 30.073.966Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.261.211 -482.142 -3.974.351 6.818.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.937.895 81.484.155 97.038.297 60.513.768Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -3.784.733 67.189 208.583 30.221FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)129.153.162 81.551.344 97.246.880 60.543.989Finansman Gelirleri1.235.485 415.488Finansman Giderleri-8.639.835 -12.662.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.513.327 82.786.829 84.584.264 60.959.477Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13 -49.171.577 -16.031.558 -46.056.535 13.662.248Dönem Vergi (Gideri) Geliri-69.413.538 -8.967.201 -38.735.525 -2.012.657Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.241.961 -7.064.357 -7.321.010 15.674.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.341.750 66.755.271 38.527.729 74.621.725DÖNEM KARI (ZARARI)71.341.750 66.755.271 38.527.729 74.621.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları71.341.750 66.755.271 38.527.729 74.621.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01840000 0,01720000 0,01000000 0,01930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar122.644.513 68.568.638 58.267.648 32.889.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.443.226 -2.443.226Yabancı Para Çevrim Farkları124.599.094 68.568.638 60.222.229 32.889.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler488.645 488.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri488.645 488.645Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.644.513 68.568.638 58.267.648 32.889.008TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)193.986.263 135.323.909 96.795.377 107.510.733Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları193.986.263 135.323.909 96.795.377 107.510.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056878BIST