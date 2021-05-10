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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2021 18:01



***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı içerisinde yer alan kar payı dağıtım tablosu güncellenmiştir. Kar payı dağıtımı ile ilgili mevcut Yönetim Kurulu kararında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması
5 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi, veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması
13 - 2020 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
15 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
18 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-2-Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 EK-3-Genel Kurul çağrı YK kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK-1-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
AÇIKLAMA TARİHİ
03/05/2021
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/04/2021 tarih 11 no'lu kararı ile Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26.05.2021 Çarşamba günü, saat 11.00'da Şirket merkezinin yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Çağrı Dokümanları
EK-1: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK-2: Davet İlan Metni
EK-3: Genel Kurul çağrıya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935915


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