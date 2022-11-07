***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.11.2022 16:57
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul A.Ş'nin 07.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12342 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077486
BIST
17:164.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 117,60
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:1618,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:1618,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1111
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:161.003,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BFREN
|2.332,90
|92.731.901
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.351.900
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.004.620.453
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.604.984
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|76.813.871
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.159.427
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,31
|31.707.656
|% -8,56
|
|PRKME
|14,33
|141.419.888
|% -8,32
|
|BTCIM
|38,84
|43.775.492
|% -7,66
|
|THYAO
|106,00
|8.916.505.635
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,76
|6.636.131.590
|% 5,85
|
|EREGL
|36,62
|5.004.620.453
|% 9,97
|
|TUPRS
|442,40
|4.373.549.607
|% 3,32
|
|PETKM
|14,54
|4.338.170.737
|% 3,86
|
|EKGYO
|4,76
|4.097.496.181
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,76
|6.636.131.590
|% 5,85
|
|PETKM
|14,54
|4.338.170.737
|% 3,86
|
|ISCTR
|9,30
|2.735.056.648
|% 3,91
|
|HALKB
|8,73
|2.549.945.948
|% 2,22
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5758
|18,6011
|% 0,19
|
|Euro
|18,5780
|18,6024
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2729
|21,3796
|% 1,00
|
|Frank
|18,7256
|18,8384
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,16
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.722
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.275
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,67
|98,67
|0,10
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 65 artarak (% 3.33 ) 4, 737
-
17:30XU100
Endeks 4, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 93, 342.00 milyon TL de
-
17:29CEMAS
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 113, 500 adet işlem
-
17:26KMPUR
Yüzde 7.29 oranında artışla 105.90 lira fiyatla işlem gören hissede 896, 667 adet işlem
-
17:25CRFSA
Yüzde 7.15 oranında artışla 64.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 959 adet işlem