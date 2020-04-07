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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 12:11
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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03 Nisan 2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında,  28.09.2012 tarihinde imzalanan 100G DWDM Network Projesi Ekipman ve Yönetim Sistemleri Alım Sözleşmesi kapsamına ek olarak imzalanan ve 03 Nisan 2018 tarihinde Sayın Yatırımcılarımıza duyurulmuş olan 22.100.000,- Euro değerindeki Protokolün 11.696.485,35 Euro'luk kısmının yerine geçmek üzere, toplam bedeli 19.310.203,87 Euro değerinde, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere Optic transmisyon Sistemlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni bir Ek Protokol imzalanmıştır. Söz konusu yeni protokolün imzası ile, daha önce aynı kapsamda imzalanmış olan protokoller kapsamında, toplamda 7.613.718,52 Euro değerinde ilave satış imkanı yaratılmıştır.
 
    
Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835702


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IHEVA 2,42 6.004.663 % 10,00  
BFREN 214,50 3.252.939 % 10,00  
IDEAS 2,42 219.967 % 10,00  
METAL 0,88 22.737 % 10,00  
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Frank 6,9083 6,9499 % 0,18  
Riyal 1,7890 1,7980 % -0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.659 -3,30  
Altın Gr. 359 359 -3,15  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,16 15,24 0,19  
Gümüş Gr. 3,28 3,30 0,03  
B. Petrol 33,89 33,89 0,84  
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