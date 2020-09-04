***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 10:03
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 20.607.595,70 ABD doları tutarında, Şebeke ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni İş Emri imzalanmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873239
BIST
11:221.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:227,4319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:228,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:22462,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,54
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:20
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.775.377
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,22
|725.766.060
|% 2,64
|
|FENER
|35,12
|302.751.137
|% 2,93
|
|ASELS
|16,94
|267.723.414
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GARAN
|6,80
|200.039.490
|% 0,59
|
|SISE
|6,22
|725.766.060
|% 2,64
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,24
|109.731.389
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|84.481.083
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.601.297
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% 0,02
|
|Euro
|8,7946
|8,8020
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,8711
|9,9206
|% 0,34
|
|Frank
|8,1379
|8,1870
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,15
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|5,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
|