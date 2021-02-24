***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 17:05
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
24.02.2021 tarihli ve 2021/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Abdullah Cumhur Menteş'in 24.02.2021 tarihinde bu görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Özgür Deniz Erzincan'ın, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca, kalan süreyi tamamlamak üzere ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak kaydıyla atanmasına,
24.02.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinin Özgür Deniz Erzincan tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912263
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