***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 20:44
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 30 Milyon ABD doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966233
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 501,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8524
|8,8543
|% -0,38
|
|Euro
|10,2264
|10,3189
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9578
|12,0177
|% 0,22
|
|Frank
|9,4781
|9,5352
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3537
|2,3655
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|3,87
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,56
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|0,08
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|0,86
|