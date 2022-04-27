***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 16:00
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirket yönetim kurulu üyeleri 26.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No.17/1 Ümraniye, İstanbul adresinden Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok N 7/3F İç Kapı N 1 Ataşehir, İstanbul adresine taşınmıştır. İşbu değişikliğin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne bildirilmesine, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024252
BIST
16:282.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,27
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
16:2814,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0405
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:2815,5510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0755
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:28895,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,86
|Açılış
|: 895,05
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:28
|SKBNK
|1,21
|227.062.427
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.484.025
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.451.878
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.854.265
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.328.865
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,92
|44.319.520
|% -7,58
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|DAGI
|3,39
|29.082.042
|% -5,31
|
|THYAO
|41,32
|4.698.205.846
|% 2,02
|
|GARAN
|15,01
|1.872.580.095
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,08
|1.295.029.064
|% -0,77
|
|SISE
|17,94
|1.179.851.928
|% 0,67
|
|YKBNK
|4,97
|1.119.648.425
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,27
|464.571.077
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,72
|795.458.952
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,97
|1.119.648.425
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|227.062.427
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,08
|1.295.029.064
|% -0,77
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7616
|14,7679
|% -0,27
|
|Euro
|15,5397
|15,5510
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,3226
|18,4145
|% -1,07
|
|Frank
|15,0869
|15,1778
|% -0,86
|
|Riyal
|3,9252
|3,9449
|% -0,27
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|1,60
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.935
|6.083
|-44,05
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-21,31
|
|Çeyrek
|1.439
|1.471
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,07
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 1 kaybederek (% -0.59 ) 2, 729
-
16:42XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 27, 754.00 milyon TL de
-
16:41TSGYO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 784 adet işlem
-
16:40BMSCH
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 534, 052 adet işlem
-
16:39TTKOM
Yüzde -14.78 oranında düşüşle 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 846, 955 adet işlem