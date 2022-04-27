***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirket yönetim kurulu üyeleri 26.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No.17/1 Ümraniye, İstanbul adresinden Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok N 7/3F İç Kapı N 1 Ataşehir, İstanbul adresine taşınmıştır. İşbu değişikliğin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne bildirilmesine, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024252BIST