***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 09:45
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 4.740.320 ABD doları tutarında, PON ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni İş Emri imzalanmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071511
BIST
12:423.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 63,54
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4218,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4218,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:42987,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,92
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:42
|PENTA
|440,00
|13.792.240
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|320.809.575
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,00
|60.054.909
|% 9,88
|
|MOBTL
|2,86
|134.785.389
|% 8,75
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|665.787.301
|% -5,42
|
|DNISI
|7,62
|26.819.152
|% -3,67
|
|SILVR
|25,84
|7.921.360
|% -3,51
|
|DURDO
|32,66
|9.100.200
|% -3,32
|
|THYAO
|89,60
|2.397.715.996
|% 1,82
|
|AKBNK
|13,47
|1.447.600.474
|% 3,54
|
|YKBNK
|8,74
|1.413.953.564
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.343.418.168
|% 2,92
|
|SASA
|86,75
|1.212.251.267
|% -0,74
|
|EKGYO
|4,20
|701.203.593
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,74
|1.413.953.564
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.343.418.168
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,47
|1.447.600.474
|% 3,54
|
|ODAS
|8,50
|671.108.787
|% 4,42
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,5887
|% 0,26
|
|Euro
|18,0817
|18,0897
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,8161
|20,9205
|% -0,73
|
|Frank
|18,4446
|18,5557
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-12,12
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-0,95
|