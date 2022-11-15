***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Genel Kurulumuz'un 12 Temmuz 2018 tarihli genel kurul toplantısında aldığı karar doğrultusunda Şirketimiz'in Azerbaycan Şubesi, Azerbaycan Cumhuriyeti ilgili resmi makamları nezdinde 05.11.2022 tarihinde kapatılmış olup ve kapanış işleminin tamamlandığı tarafımıza 15.11.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir. Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080100BIST