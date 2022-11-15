***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 15:25
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Genel Kurulumuz'un 12 Temmuz 2018 tarihli genel kurul toplantısında aldığı karar doğrultusunda Şirketimiz'in Azerbaycan Şubesi, Azerbaycan Cumhuriyeti ilgili resmi makamları nezdinde 05.11.2022 tarihinde kapatılmış olup ve kapanış işleminin tamamlandığı tarafımıza 15.11.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir. Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080100
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1563
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.060,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.060,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6082
|18,6177
|% 0,08
|
|Euro
|19,3538
|19,3691
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,0844
|22,1951
|% 1,29
|
|Frank
|19,6152
|19,7334
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.028
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.413
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,83
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
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17:56
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