***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 09:51
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HALUK TELCİ Yatırımcı İlişkiler Müdürü 30.09.2009 216 579 23 17 haluk.telci@alcatel-lucent.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 205301/701659
MERT AYDIN Kurumsal Yönetim Komite - Üyesi 01.09.2020 216 579 23 17 mert.aydın@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872830
BIST
11:071.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:077,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3770
En Düşük
7,3588
11:078,7605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:07465,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,88
|Açılış
|: 465,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PKENT
|1.131,30
|4.117.158
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.172.300
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.767.800
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|RALYH
|5,55
|6.061.480
|% -7,81
|
|ULAS
|2,68
|2.673.933
|% -6,94
|
|FENER
|30,62
|308.382.125
|% 8,58
|
|SISE
|6,17
|306.162.965
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,29
|287.841.403
|% 3,79
|
|TURSG
|6,32
|271.824.604
|% 6,22
|
|BJKAS
|3,25
|225.387.997
|% 4,84
|
|GSRAY
|3,29
|287.841.403
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,25
|225.387.997
|% 4,84
|
|SISE
|6,17
|306.162.965
|% -0,48
|
|TURSG
|6,32
|271.824.604
|% 6,22
|
|EKGYO
|1,76
|77.019.561
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3770
|% 0,13
|
|Euro
|8,7564
|8,7605
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8074
|9,8566
|% -0,20
|
|Frank
|8,0474
|8,0959
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% 0,12
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-8,67
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|